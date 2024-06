Terelu Campos evita nombrar a Ana Rosa pero lo que dice con total claridad va por ella

Terelu Campos se sentó en el plató de ‘De Viernes’ para hablar del embarazo sorpresa de su hija Alejandra Rubio y enfrentarse también a la gran polémica que ha causado esta noticia, anunciada vía exclusiva (y previo pago) en una revista. Entre las voces críticas se sitúa Ana Rosa Quintana.

Y las palabras de la presentadora fueron reemitidas en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona ante Terelu. «Alejandra es muy joven y cualquier madre diría que es muy joven para ya ser madre. Esto lo tienes para toda la vida. Y la verdad es que llevan cinco meses juntos y ya está embarazada de casi cuatro. ¿Entonces la primera noche se quedó embarazada?», comentó con sorna en ‘TardeAR’.

Además, Ana Rosa también cuestionó, como otros muchos, que la hija de Terelu Campos se dedique a vivir del dinero que reportan las exclusivas. «Van a vivir de las exclusivas y a mi no me parece muy bien vivir de la exclusivas. Una cosa es hacer exclusivas y otra cosa es vivir de ello y no tener otro trabajo», afeó la comunicadora.

Todo ello fue rescatado en ‘De Viernes’ junto a otras muchas críticas. Y Terelu Campos no dudó en responder, aunque evitando mencionar a Ana Rosa. «No se puede decir hoy día, viernes, 21 de junio de 2024, que Alejandra ha vivido de las exclusivas. En el día de hoy nadie puede manifestar que ha vivido de eso», replicó la colaboradora.

«Alejandra ha vivido de trabajar en la noche muy duramente eh, y terminar a las cinco de la mañana y a las ocho meterse en una universidad. Por eso, ha podido ser independiente, porque se ha sacrificado para serlo. ¿Que ha hecho esta exclusiva? Sí, la ha hecho. ¿Que a algunos no les ha parecido bien? Yo lo respeto profundamente, pero que no se diga lo que no es. No se puede decir que Alejandra Rubio vive de la exclusivas porque no es verdad», sentenció como réplica a esas afirmaciones de Ana Rosa Quintana y otros rostros que le han secundado.