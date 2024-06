Mercedes Milá habla en estos términos de ‘El Yoyas’ tras su detención: «Un maltratador de libro»

Mercedes Milá ha hecho de las redes sociales su mejor altavoz para decir lo que piensa sobre todo tipo de temas, ya sean de política, de televisión o de actualidad. El último asunto sobre el que se ha pronunciado la toca muy de cerca. Se trata de la reciente detención de Carlos Navarro, alias ‘El Yoyas’, por un delito de maltrato continuado a su expareja, Fayna Bethencourt.

Precisamente Mercedes Milá fue la presentadora de la segunda edición de ‘Gran Hermano’, donde la pareja se conoció, hace ya más de veinte años. Por lo que conoce bien los inicios de su relación y fue testigo de cómo ‘El Yoyas’ fue expulsado de manera disciplinaria del reality por su agresividad.

Cabe recordar que Carlos Navarro fue detenido el pasado miércoles, en la localidad catalana de L’Anoia, tras 19 meses huido de la Justicia. El polémico excolaborador televisivo estaba condenado a cinco años y ocho meses de prisión por violencia de género contra su exmujer, y maltrato a sus dos hijos menores.

Una de las reacciones más esperadas, junto a la de Fayna, que ya respira tranquila, fue la de Mercedes Milá. La periodista, que siempre ha sido una gran defensora del feminismo y de otras muchas causas sociales, no ha podido evitar mostrar su opinión sobre lo ocurrido. Y, como viene siendo habitual en ella, lo ha hecho sin pelos en la lengua.

Mercedes Milá, muy dura con ‘El Yoyas’ tras conocer su detención

En la mañana de este sábado, 29 de junio, la presentadora, a través de su perfil de Instagram, ha escrito un extenso post. Junto a una foto de Fayna en aquella época, Milá escribe lo siguiente: «‘Gran Hermano’ me dejó muchas escenas grabadas para siempre. De las más delicadas no he hablado nunca por respeto a los protagonistas, pero lo de hoy es diferente».

«Se formaron muchas parejas entre aquellas paredes, alguna todavía vive. El amor de Carlos y Fayna fue una relación vivida minuto a minuto por los millones de espectadores que veían el programa con fruición y, por supuesto, por el equipo que lo hacíamos. Pero no tardaron en llegar los malos modos y las escenas violentas que obligaron a los responsables a expulsarlo de la casa», recuerda Mercedes Mila.

La presentadora reconoce que «nunca supe del infierno que vivían Fayna y los niños. Lo supe cuando lo juzgaron y lo condenaron. Carlos Navarro era un maltratador de libro. Y, a pesar de eso, Fayna Bethencourt tuvo que luchar a brazo partido para que la justicia la escuchara, admitiera sus pruebas y la protegiera del padre de sus hijos. Ahora la alegría de saberlo en prisión es amarga pero justa y sobre todo segura».

Acto seguido, Mercedes Milá manda un mensaje a la exconcursante de ‘GH 2’: «Querida Fayna, qué grande has sido durante todo este tiempo eterno. ¡Nos ha dado tantas lecciones a todos! Tus ojos azules han visto lo más negro del desamor y sin embargo has mantenido una dignidad asombrosa. Te dejo aquí mucho amor para ti y para los niños a los que conocí cuando eran muy pequeños en mi librería, donde su padre quería vender aquel libro de poesías».