Marta Riesco abre un gran cisma con lo que llega a decir de la relación de Patricia Pardo y Christian Gálvez

Quince días después de su estreno en Twitch y Youtube, y debido a su enorme éxito en estas plataformas, ‘Ni que fuéramos’ ha dado el salto a la televisión nacional este lunes 3 de junio en TEN TV. Y lo ha hecho con Marta Riesco como protagonista, ya que ha concedido su primera entrevista tras su despido de Mediaset.

La periodista ha decidido dar un paso al frente y contar su verdad sobre su relación con Antonio David Flores, los desprecios que, según ella, sufrió por parte de Joaquín Prat en ‘El programa de AR’. Y, de paso, desenmascarar a Christian Gálvez y Patricia Pardo, cuya historia de amor, asegura, empezó mucho antes de lo que nos hicieron creer.

Marta Riesco reconoce que, cuando se destapó su relación con Antonio David Flores en la portada de una revista, se sintió traicionada por sus compañeros de cadena. «Cuidar, cuidaron a Patricia Pardo y Christian Gálvez. A mí me reventaron, me expusieron al 100%. A día de hoy pienso en esa Marta y me da mucha pena, porque me falló todo el mundo», lamenta la que fuera reportera de Unicorn.

Marta Riesco en ‘Ni que fuéramos’

Marta Riesco denuncia el trato recibido por sus compañeros

Especialmente dura se muestra con Joaquín Prat: «Miraron por su audiencia y les daba igual, no entendía la inquina de Joaquín Prat. No entiendo qué le pasó para tener un odio hacia mí, era inexplicable». «Lo veo un año después y me dan ganas de llorar, porque pienso que estaba sola y me bajasteis a un plató sabiendo que iba a entrar una llamada de una mujer (Olga Moreno), delante de su hija (Rocío Flores). Yo no podía hablar con mi madre, con él y pienso que esto no puede ser normal», añade, visiblemente dolida.

Marta Riesco vuelve a sacar a la palestra la relación de Christian Gálvez y Patricia Pardo, comparándose con la actual presentadora de ‘Vamos a ver’. No me imagino a Patricia Pardo que se siente y, de golpe, que entre Almudena Cid. A mí me hicieron una emboscada que lo flipas, ¿quién aguanta esto?», proseguía la expareja de Antonio David Flores.

Pero, lejos de quedarse ahí, la reportera desvela que, la relación entre los presentadores de Mediaset comenzó antes de lo que nos hicieron creer. Según ella, en esa época, «Patricia y yo compartíamos ciertas cosas». Y dejaba caer que en marzo de 2021, Patricia y Christian ya hacían cosas juntos, pese a que él todavía estaba casado con Almudena Cid. La expareja anunció su separación a finales de ese año y, poco después, salió a la luz su noviazgo con la periodista gallega.