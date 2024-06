María Hervás verbaliza esta réplica a las críticas por su última polémica en ‘El Hormiguero’

María Hervás fue la encargada de cerrar la semana de entrevistas este jueves en ‘El Hormiguero’. La actriz volvió a visitar a Pablo Motos para dar más detalles sobre su revolucionario proyecto teatral ‘Second Woman’. Sin embargo, en un punto de la entrevista acabó sincerándose con el presentador sobre las críticas que recibió por sus declaraciones sobre la corrección política.

«Te puedo decir mil cosas pero la que estoy pensando es que estás como una cabra», confesó Motos nada más arrancar la entrevista de este jueves. Y es que, el presentador parecía no dar crédito ante la insólita propuesta de la actriz en su nueva función: una performance en la que estará durante 24 horas en el escenario.

«Es muy fuerte, voy a estar desde las 18:00 horas del día 6 de julio hasta las 18:00 horas del día 7», explicó María Hervás, que confesó «no sabe muy bien» lo que se iba a encontrar en la función. Pero el valenciano no tardó demasiado en preguntar a su invitada por un momento complicado que vivió hace unos meses y que no dudó en aclarar en el espacio de Antena 3.

María Hervás: «Tenemos al censor dentro de nosotros»

«Te la liaron bastante cuando hablaste de la corrección política… ¿Nos están diciendo cómo pensar, sutilmente?», preguntó el conductor de ‘El Hormiguero’ antes de que la actriz se sincerase. «La verdad es que en febrero las pasé putas, entonces respecto a ese tema, lo primero que tendría que decir es que, si en algún momento herí algún tipo de sensibilidad, me disculpo», comenzó explicando la invitada.

Pablo Motos y María Hervás en ‘El Hormiguero’

Y es que, el pasado febrero, las palabras de María Hervás sobre lo políticamente correcto y la libertad de expresión en una entrevista con la Cadena SER la colocaron en el centro de todas las miradas. «Benditos 80. Ahí sí que había una libertad real en la que cada uno pensaba una cosa y en la que se podía debatir en las calles. Ahora vives con tensión porque no se confunda nada», expresó la actriz en dicha entrevista.

Ahora, la protagonista de ‘Políticamente correctos’ ha querido aclarar cómo gestionó todo el revuelo. «Hay veces que voy sin filtro porque hablo como si estuviese hablando en el sofá de mi casa con mis amigos, o partiendo de una serie de bases que doy por hecho que la gente sabe de mi», aseguró la intérprete antes de justificar sus polémicas declaraciones.

«Respecto a lo de la libertad de expresión, yo hablaba fundamentalmente de que antes la censura era más bien externa, venían unas instituciones y te decían ‘no puedes decir y esto’. Y ahora, es tan heavy la cosa que ya tenemos al censor dentro de nosotros«, explicó María Hervás antes de mandar un mensaje a todos los que la señalaron por su reflexión.

«Esto nos pone en una situación bastante pésima»

Lejos de retractarse, la actriz reafirmó con Pablo Motos que seguía compartiendo esa idea. «A mi esto me parece que es un paso atrás respecto a la libertad del individuo del ser humano. Hubo muchos sectores que se rebotaron. En absoluto hablo de que no sea consciente de que es el mejor momento de la humanidad en derechos universales…», empezó a enumerar antes de que el presentador la interrumpiese.

«Sí, pero no deja de ser que te tienes que justificar de todas las cosas que no quisiste decir», espetó el conductor de ‘El Hormiguero’. «Te tienes que justificar sobre todo porque, aunque sea la más guay de las ideas, todo está dogmatizado. Hay un discurso diseñado, con unos puntos, que además con las redes sociales y todo… está todo como muy formateado», sentenció la actriz.

«Si tú, aún pensando de esa manera difieres de algunos de esos 100 puntos y de repente lo expresas… estás fuerísima y entonces te van a mandar al otro lado», continuó explicando. «Y esto es lo que me parece no solamente peligroso si no poco enriquecedor. Insisto, creo que como sociedad y libre pensadores, personas que queremos el bien de todo el mundo… esto nos pone en una situación bastante pésima», sentenció María Hervás para zanjar el asunto.