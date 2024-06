La organización de ‘First Dates’ se ve forzada a intervenir en una cita por un insólito motivo

A veces, la conexión entre los solteros que ‘First Dates’ junta para cenar no surge tan rápido como debería. En el caso de Eneko y Unai, parecía que ninguno de los dos iba a dar el paso en toda la velada, y el equipo del programa tuvo que tomar cartas en el asunto. De manera inédita, Laura Boado se tuvo que acercar a la mesa para proponer a los dos vascos que hablasen por primera vez en toda la noche sobre el amor.

Eneko dejó muy claras sus prioridades nada más reunirse con Carlos Sobera en la recepción del restaurante de Cuatro. De su paso por el programa esperaba encontrar a un chico activo, aventurero y con inquietudes que combinase con su faceta deportista, pero había un requisito aún más importante. «Si una persona tiene la boca sucia, cómo tendrá el resto del cuerpo… Por eso me fijo tanto en la boca», explicó el joven de Donosti.

Afortunadamente, Unai se cuidaba los dientes, pero pronto descubrió que eso no era suficiente para encontrar a su media naranja en ‘First Dates’. «No lo veo una persona aventurera. Yo necesito hacer cosas, pero no sé hasta qué punto estaría dispuesto a llevar mi estilo de vida. Lo he visto cortado», explicó el soltero sobre su cita escogida por el programa, pero el pizzero de Bilbao también tenía sus condiciones.

«Para mí un requisito clave es que te gusten los gatos. Si no te gustan, no puedo estar contigo», señaló Unai de forma directa a su acompañante. El de Donosti insistió también en saber a qué hora se solía levantar su cita, pues para él era muy importante. «A mí me gusta un domingo levantarme a las 6 de la mañana», confesó Eneko. Por otro lado, los gatos eran un requisito indispensable para el pizzero, que para su sorpresa, su cita no pensaba tolerar. «Soy alérgico, no los quiero, no me gustan nada los gatos», sentenció el carretillero.

Unai y Eneko en ‘First Dates’

«Si no te gustan, no puedo estar contigo», aseguró Unai, que cada vez tenía más dudas con su cita de ‘First Dates’. Sin embargo, la velada parecía no avanzar más allá de conversaciones superficiales sobre aficiones y gustos, por lo que Laura Boado tuvo que poner rumbo a la mesa para lanzar una advertencia. «Como cupido del amor, vengo a deciros que habéis de un tema. ¡Adivinad cuál puede ser!», anunció la camarera antes de que Eneko respondiese «amor».

Pero el carretillero no pareció entender muy bien la sugerencia y se saltó un par de pasos en la cita. «¿Te gusta follar?», preguntó el de Donosti desatando las risas entre el soltero y la camarera, que no daban crédito al drástico cambio que había tomado el rumbo de la conversación. Y aunque Unai explicó que sí le gusta tener sexo, Eneko dejó muy claro que necesita tener relaciones todos los días, mientras que el de Bilbao aseguró que para él no es necesario.

«Has cumplido, pero no como para casarme contigo»

Más tarde, en un último intento del programa porque surgiese la chispa entre los dos solteros de ‘First Dates’, Eneko y su acompañante se dirigieron hacia el reservado del programa. Aunque el de Bilbao se atrevió con un beso en el cuello mientras tomaban el postre, la incompatibilidad sexual se había convertido en un gran problema para el soltero, influyendo por completo en su decisión final.

Una vez llegó el momento de decidir si la historia entre ambos continuaría fuera del programa en una segunda cita, el carretillero se sinceró. «Yo necesito una persona enérgica. Has cumplido, pero no como para casarme contigo», explicó el soltero de Donosti, cerrando las puertas a conocer a Unai más allá de la incómoda cena que compartieron este martes en el restaurante de Cuatro.