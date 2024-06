La hija de José Luis Losa (‘Supervivientes’) lanza una desgarradora publicación: «Qué impotencia»

El pasado mes de mayo se cumplían dos años del fallecimiento de José Luis Losa, merecidísimo ganador de ‘Supervivientes 2017’ y concursante de ‘MasterChef’. Su forma de ser y su nobleza hizo que se ganara el cariño de la audiencia de ambos programas, convirtiéndose en uno de los personajes televisivos más queridos. Por eso, su muerte fue un shock para todos los que le admiraban.

Dos meses después de la muerte de Inma, su mujer, José Luis Losa era encontrado sin vida en su domicilio. Al parecer, perder al amor de su vida fue un durísimo golpe que no supo aceptar. El matrimonio dejó huérfanos a dos hijos muy jóvenes que han tenido que encajar la muerte de sus padres, en un breve lapso de tiempo, y adaptarse a la vida sin ellos.

Este viernes 21 de junio, el día en el que el ganador de ‘Supervivientes’ hubiera cumplido 50 años, su hija Inma ha querido felicitarle a través de sus redes sociales. Lo ha hecho con una conmovedora carta publicada en su perfil de Instagram: «Tus 50, papá… Se hace ese nudo en la garganta que no te deja ni tragar saliva solo de pensarlo…», comienza escribiendo la joven.

La conmovedora felicitación de la hija de José Luis Losa a su padre

«El no tenerte, el no seguir compartiendo y creando cosas juntos. Nunca quiero olvidar tu voz ni tu risa y tengo claro que nunca lo haré. El ‘chica, me voy, ¿te vienes?’. La respuesta siempre era ‘sí’ sin saber que íbamos ni hacer o al escucharte que te ibas y decir ‘me voy contigo’ desde cualquier parte de la casa», recuerda la hija de José Luis Losa.

«Joder. Qué impotencia al no escucharte, sentirte, pero… Sé que siempre seré la niña de tus ojos como siempre me decías. Cuánto te quiero papá y cuánto te echo de menos. Os necesito», ha concluido Inma. Junto al texto, dos tiernas fotos de ella junto a su padre, una de mayor y otra de bebé, y la siguiente frase: «Daría todo por darte un beso, un achuchón y decirte que eras el mejor».