La airada denuncia de Marta Peñate por Adara en ‘Supervivientes All Stars’: «Esto no es igualdad»

La polémica está servida en ‘Supervivientes All Stars‘. Marta Peñate ha sido la encargada de sembrar la discordia en los Cayos Cochinos puesto que la concursante no ha dudado en estallar ante Adara Molinero por incorporarse a la convivencia tres días más tarde que sus compañeros después de haber sufrido un ataque de pánico. Un estallido, el de la canaria, que salpica a la organización del reality.

En esta ocasión, Marta Peñate ha estallado justo cuando debía posicionarse junto a sus compañeros sobre quién debía ser el salvado de la noche. El estallido de la joven se ha producido justo cuando Jorge Javier ha reseñado que Adara Molinero sólo se había incorporado 72 horas más tarde. Lejos de quedarse callada y con la garra que la caracteriza, Marta Peñate le ha reprendido al presentador: «Escúchame, cuando llevemos una semana estaremos igualados».

Acto seguido, la concursante se ha dirigido a Adara Molinero para espetarle: «Yo te quiero un montón, pero las cosas como son. Ella llegó tres días más tarde y son tres días en los que ella ha comido arroz, carne, chuletón, lo que le hayan dado, ha orinado, ha hecho popó en una vasija mientras que yo lo he hecho en una palmera. He comido entre cero y nada, me han picado los mosquitos… Perdona Jorge que te diga, pero sí hay diferencia».

Lejos de quedarse callada, Marta Peñate le ha arreado: «Yo no tengo nada en contra de ella, para nada, pero si que es verdad que llega a ser ella, Jorge o el que sea, pero tres días aquí son una mierda». En ese instante Jorge Javier ha intervenido asegurando: «Perdón, un momento. No quiero ser abogados el diablo, pero a ver, Marta si nos ponemos así yo estoy viendo a Adara que lleva dos días y no está en ningún modo como estáis vosotros después de dos días».

«Es que ella ha llegado cuando hemos hecho fuego, cuando le hemos cogido el gustillo a poder sobrevivir. Yo dentro de una semana no le voy a echar en cara nada», le ha rebatido Marta Peñate. Ante ello, Adara Molinero ha soltado: «No, ya lo haces ahora». Un comentario que ha provocado el estallido de Marta: «Adara, que has estado comiendo chuletón mientras me moría de hambre tía. Eso no es igualdad y encima, ahora hablamos claro, se hizo la prueba de líder que acababa de desayunar y había comido».

Una crítica que salpica a la organización del reality. De hecho, Marta Peñate ha seguido insistiendo: «¿Se puede hacer la prueba de líder cuando ha comido y yo no? ¿Eso es justo? Pregunto, lo dejo caer. Yo tengo una opinión y aquí dar una opinión es libre. Cada uno tiene la que tiene». Finalmente y sin entrar al trapo, Jorge Javier ha querido concluir con cierta sorna: «De todas maneras podemos decir que fuerza no ha perdido Marta. Un aplauso para Marta».

Adara se derrumba ante el furibundo ataque de Marta Peñate

Cuando todo parecía haberse zanjado, Adara Molinero ha roto a llorar. En ese instante, Jorge Javier le ha pedido a Marta que se acercara a donde está Adara. Sin embargo, la canaria no se ha acercado del todo protagonizando un llamativo momento que ha hecho explotar a Adara. «Hacer el cachondeo de una persona de acercarse o alejarse mientras está llorando. No muerdo ni hago nada a nadie para que estén a tres metros de mí», ha soltado mientras abandonaba el set.

Visiblemente hastiada, Adara Molinero ha cargado duramente contra Marta Peñate: «No voy a seguir con este tema. No quiero hablar más con esta tía. Me da exactamente igual. Lo único que hace esta chica es destrozarme continuamente. Que no me grites, tía». En pleno pico de tensión, Marta Peñate no ha dudado en dar a conocer el motivo de su disputa: «Si estás montando el show por decir la realidad que es que en la calle me insultaste». Tras la intervención de Jorge Javier, quien le ha pedido no sacar guerras anteriores a su entrada en el reality, la canaria no ha dudado en empezar de cero con Adara Molinero. Una propuesta que la joven superviviente ha aceptado entre lágrimas.