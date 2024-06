El verdadero motivo que explica por qué la serie ‘Hermanos’ de Antena 3 es cancelada

Los fans de ‘Hermanos‘ están desolados. Y es que, la que ha sido una de las series turcas más exportadas dice adiós tras cuatro extensas temporadas que la han convertido en un gran fenómeno global. ‘Kardeslerim’, su nombre original, se estrenó en la cadena turca ATV el 20 de febrero de 2021.

Sin embargo, pese a su éxito, la cadena ha dado por finalizada su emisión. Aunque los rumores sobre su cancelación o renovación por una quinta temporada eran constantes en los últimos tiempos, y justo ahora que parecía que la serie iba a tener continuidad, ATV ha anunciado la finalización de ‘Hermanos’, para desconsuelo de sus muchísimos seguidores en todo el mundo.

La ficción, que ha sido traducida a 50 idiomas y emitida en más de 110 países, debe su cancelación a tres motivos principales. En primer lugar, la antigüedad de la serie. Y es que en un país con el mayor catálogo de ficción nacional, convertido este sector en uno de los más importantes a nivel económico y comercial, la renovación es una constante. Rara es la serie que logra superar las dos o tres temporadas, o al menos finalizar sus emisiones, por mucho éxito que tengan.

Por otro lado, no hay que olvidar las audiencias, que suelen bajar con el paso del tiempo. En el caso de ‘Hermanos’, si bien no podemos hablar de fracaso como tal, sí que ha perdido el liderazgo de su franja, y casi la mitad de la audiencia respecto a sus inicios. Eso ha sido otro de los motivos para que ATV haya tomado la decisión de no continuar con ella.

‘Hermanos’ ha tenido que decir adiós a varios de sus protagonistas

En tercer y último lugar, y quizá lo más importante, ha sido el abandono paulatino de los actores más importantes del elenco original. Aunque la muerte de Kadir, interpretado por Halit Özgür Sari, fue llevado a cabo con amaño por parte de los guionistas en pleno apogeo de la serie, así como el adiós de Harika, los seguidores no han llevado tan bien la marcha de Onur Seyit Yaran, uno de los actores del momento en el país.

La muerte de Doruk Atakul, hijo de Akif y Nebahat, significó un antes y un después en la historia de ‘Hermanos’. El actor tenía la necesidad de explorar nuevos retos y crecer en el mundo de la interpretación. Lo que nadie se esperaba es que, poco después, tres de sus actrices principales dirían adiós en un corto espacio de tiempo. En un intervalo de seis capítulos de la actual cuarta temporada, que aún queda por emitir en Antena 3, se marcharán Asiye, Sengül y Suzan.

‘Hermanos’ es, sin duda, una de las bazas principales de Antena 3, llegando a liderar el prime time de los lunes y martes en numerosas ocasiones. Aunque su audiencia ha ido bajando con el paso del tiempo, continúa siendo un éxito. Atresmedia ya se encuentra trabando en buscarle una buena sustituta. Previsiblemente la serie dirá adiós durante los primeros meses de la nueva temporada televisiva en España.