Avance semanal de ‘Hermanos’ próximos capítulos con el regreso de un inesperado personaje

‘Hermanos’, la serie turca que ofrece Antena 3 en la noche de los lunes y martes continúa su periplo en el prime time de la cadena de Atresmedia con nuevos episodios esta semana. Eso sí, los fans de la serie deben saber que la ficción concluirá con su cuarta temporada después de que la cadena ATV haya decidido finalizar sus tramas tras el fin de esta temporada.

En el último capítulo de ‘Hermanos’, los alumnos del Ataman volvieron a manifestarse reclamando la readmisión del director Burak. Aunque Sevval seguía manteniendo su postura, descubrir que todos los padres estaban dispuestos a desapuntar a sus hijos de la escuela le hizo replantearse su decisión. Gracias a la presión de Akif, la madre de Sarp y Yasmin reconoció su error y volvió a contratar a Burak.

A Yaman no le sentó nada bien que Suzan no quisiera saber nada de él después de la noche que pasaron juntos. Lo que el empresario no se imaginaba es que la madre de Ömer había cambiado de postura porque Süreyya le había contado que Yaman y él salían juntos.

Precisamente por eso, el padre de Lydia volvió a centrar su atención en Süreyya y le pidió que se casase con él. Nebahat y Akif fueros testigos de la proposición y, como podéis imaginar, al socio de Yaman no le hizo ninguna gracia presenciar ese momento.

El interés de Ayaz en Asiye creció después de escucharla cantar en un local junto a su primo. El nuevo alumno del Ataman incluso se metió en una pelea al ver que unos chicos molestaban a la joven y a su compañera. Aunque Asiye lo ignora y, de hecho, podríamos decir que no es de su agrado, Ayaz está convencido de que logrará conquistarla. Precisamente por eso, Sarp y él han hecho una apuesta.

Después de muchos intentos por llamar su atención y conquistarla, Oğulcan consiguió su objetivo: Elif aceptó ser su novia. Con la ayuda de Ayla, el hijo de Orhan y Sengül le preparó una sorpresa que dejó sin palabras a la joven y la esperó a la salida de su casa para que le diera, por fin, una respuesta.

Debido a la insistencia de Oğulcan, Fatma llevó a casa de los Eren un sofá viejo de una vivienda que habían limpiado su nuera y ella. En mitad de una pequeña discusión, Fatma y su nieto rompieron uno de los cojines del sofá y de su interior salieron volando cientos de billetes.

¿Pero qué va a pasar durante toda esta semana en ‘Hermanos’? En El Televisero te contamos la sinopsis de los nuevos episodios que Antena 3 emite este lunes 10 y martes 11 de junio:

Avance de ‘Hermanos’, capítulo del lunes 10 de junio

Oğulcan cree que lo correcto es llevar el dinero a comisaría, pero su abuela le convence de que encontraron el sillón en la basura y que se lo deberían quedar. Ambos esconden los billetes para que Orhan no los vea. En total tienen 15 millones de liras.

Por otro lado, Ayaz está muy interesado en Asiye y quiere saber más cosas sobre ella.

Yaman y Sureya se comprometen y sus hijas no soportan la idea de que se vayan a casar.

Después de haber cumplido su condena en prisión, el padre biológico de Elif y Berk aparece inesperadamente en su casa para reencontrarse con sus hijos. Todos se quedan bastante impactados. Por un lado, Elif se reúne de nuevo con su padre tras años distanciados. Mientras que Berk no dará crédito de poder conocer a su verdadero padre, quien le vendió cuando solo era un bebé para poder saldar sus deudas.

Avance de ‘Hermanos’, capítulo del martes 11 de junio

Yasmin le pide salir a Tolga y él se emociona mucho. Confiesa que está enamorado de ella.

Süsen y Ömer montan un puesto de comida en la calle, pero llegan Lydia y Sarp para fastidiarlo. Ambos cogen el carrito de comida y lo dejan caer contra una tienda, rompiendo el cristal. La policía detiene a Ömer y Süsen, pero Sureya se hace cargo de los gastos y les saca del calabozo.

Oğulcan está jugando con su hermano pequeño cuando ve a su abuela huir con todo el dinero. Oğulcan corre tras ella, pero no consigue alcanzarla. De repente, se da cuenta de que su hermano no está.