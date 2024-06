El recado de Gema López a Alejandra Rubio tras la exclusiva de su embarazo: «Está loca»

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se han convertido en los grandes protagonistas de la semana tras anunciar que esperan a su primer hijo. El embarazo de la hija de Terelu Campos ha sido la gran sorpresa de la portada de Hola! este miércoles, y ‘Espejo Público’ no ha tardado en recogerlo. Gema López ha sido la primera en reaccionar, pronunciándose de forma rotunda.

La conductora de ‘Más Espejo’ no ha tardado en pronunciarse sobre todo el revuelo dado que conoce de primera mano a la hija de su amiga Terelu Campos. «Conozco bastante bien a Alejandra y ella ha precipitado todos sus pasos desde que ha sido muy joven», comenzó señalando la periodista.

«Cumple 18 y se independiza, se va de su casa, y a partir de ahí decide estudiar una cosa, luego otra, y cuenta con la ayuda de su madre. Ella no quiere trabajar en los medios y termina siendo protagonista en los medios…», continuó explicando Gema López, que se mostró muy crítica con el paso que ha dado la pareja, después de cinco meses juntos.

Gema López sobre Alejandra Rubio: «Es que está loca, no ha tenido cabeza»

Y aunque tiene sus dudas sobre el embarazo, quiso defender a la hija de Terelu Campos ante todo. «Yo no creo que en ningún momento hayan hecho esto para generar contenido, pero una vez que ha pasado han decidido tirar para adelante como cuando tenía 18 años», aseguró la colaboradora de ‘Espejo Público’, que a continuación se pronunciaría con palabras mayores sobre la noticia.

Gema López en ‘Espejo Público’

«A mí, como madre, y es mi opinión particular, me parece una locura. Si es mi hija, a mí me parece una locura, por el poco tiempo que llevan, porque es muy joven… Claro que públicamente la apoyaría, pero yo le echo una charla en privado», sentenció Gema López haciendo alusión a la primera reacción de Terelu sobre el nieto que espera. «¡Es que le digo que está loca, que no ha tenido cabeza!», añadió exclamando la periodista.

Lejos de quedarse ahí, la compañera de programa de Susanna Griso insistió en que, de haberle ocurrido a ella, habría puesto «el grito en el cielo». Y es que, pese a que Alejandra ha contado que Terelu se lo ha tomado muy bien desde el principio, la colaboradora y el programa insinuaron que probablemente hubo un par de gritos de por medio.

«¿Quién va a ganar más dinero, Anabel Pantoja o ella?»

«Lo primero que he pensado al ver la portada es quién va a ganar más, si Anabel Pantoja o ella», confesó Gema López sobre su primera impresión al ver la exclusiva de Hola este miércoles. Y aunque lo dijo entre risas, la colaboradora dejó caer que no tiene duda en que ambas «rentabilizarán» su embarazo todo lo posible durante los próximos meses.

Medio en serio medio en broma, la conductora de ‘Más Espejo’ se mojó con sus compañeros. «Lo digo por lo que conozco a las Campos y el tipo de vida que llevan. No viven tan holgadas pese a todo lo que han ganado», reveló la comunicadora para zanjar el debate sobre la noticia de la semana por excelencia.