El brote de Ana Rosa con Miguel Ángel Nicolás tras tratar de desmentirla en directo en ‘TardeAR’

Tras llevar varios días ingresado en un hospital en plena lucha contra el cáncer terminal que padece, Julián Muñoz recibía el alta hospitalaria este miércoles. Un asunto que abordaban en ‘TardeAR’ y que provocaba un pequeño rifirrafe entre Ana Rosa Quintana y Miguel Ángel Nicolás.

Así, Ana Rosa Quintana informaba a la audiencia que el que fuera alcalde de Marbella había abandonado el hospital después de varios días ingresado y de volver a dar un susto a toda su familia. «Tenemos una noticia de última hora, Julián Muñoz ha salido del hospital, lo ha hecho del brazo de Mayte Zaldívar, su mujer», explicaba la presentadora.

Tras ello, ‘TardeAR’ ofrecía en imágenes cómo Julián Muñoz abandonaba el hospital junto a Mayte Zaldívar agradeciendo a la prensa su interés. «Ya nos vamos de alta a casa porque estamos contentos todos», aseveraba ella cuando la prensa le preguntaba por cómo estaba. «Ahora necesita estar relajadito y tranquilo», apostillaba Mayte.

Justo después, Ana Rosa Quintana cuestionaba la manera en la que había abandonado el hospital el ex alcalde de Marbella estando tan delicado de salud. «A mí me llama la atención que uno de los mejores hospitales de Marbella no le hayan llevado el coche hasta la puerta para este señor que acaba de salir de alta hospitalaria, no médica», sostenía la presentadora.

«Bueno pero es cierto que durante este tiempo ha paseado por el jardín, se le ha visto pasenado por la terraza de la habitación con su hija Elia, osea que él no ha estado en una cama, ha estado moviéndose y a lo mejor le han recomendado incluso que se mueva», replicaba Miguel Ángel Nicolás.

Ana Rosa Quintana se rebota con Miguel Ángel Nicolás

«A ver que no, señor, que uno sale del hospital en las circunstancias en las que está y te dejan meter el coche hasta la puerta, se monta en el coche y se va a su casa», insistía Ana Rosa. «¿Y por qué no le van a dejar?», cuestionaba entonces el colaborador. «Oye que si se ha querido dar un paseo, pero no creo que le apetezca dar un paseo ahora», aseveraba la presentadora.

Pero Miguel Ángel Nicolás volvía a repetir que Julián no ha parado de dar paseos en las últimas semanas. «Bueno perdona es mi opinión, si quieres tú da la tuya», terminaba diciendo Ana Rosa Quintana molesta porque tratara de desmontar sus palabras. «No si tu opinión es la tuya y la mía mía», concluía el colaborador.

Por su parte Leticia Requejo ponía sobre la mesa que quizás tanto Julián como Mayte y sus hijas preferían que se le viera para no especular con su salud. «Bueno pero no es una imagen tranquilizadora», destacaba Luis Pliego. «Pues no, es que yo le veo otra vez muy débil, la verdad», sentenciaba Ana Rosa Quintana.