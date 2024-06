Aurah sorprende al clamar el ganador de ‘Supervivientes 2024’ y destapa a los finalistas

El pasado jueves, Aurah Ruiz se convirtió en la expulsada de ‘Supervivientes 2024’. Antes de regresar a España, la canaria no se ha mordido la lengua y ha desvelado muchos secretos de sus compañeros. Además, ha revelado quién es su ganador entre los concursantes finalistas.

«Mi ganador es Pedro. Pedro García-Aguado tienes que ganar, porque eres el señor de la edición. Has dado una evolución increíble y te quiero mucho», ha comenzado diciendo la mujer de Jesé Rodríguez antes de comenzar a dar esos datos desconocidos del resto de concursantes de ‘Supervivientes 2024’.

Sobre Arkano, Aurah asegura que «lleva enamorado de Torres desde que comenzó el concurso». De Miri insinúa que está haciendo un papel: «Se levanta cada mañana pensando en qué papel le toca hacer hoy». Respecto a Torres, dice, sin tapujos, que «a día de hoy sigue sin superarme».

«Gorka hubiera caído en la tentación si ellas (Miri y Marieta) hubieran querido», asegura. Sobre Blanca Manchón desvela que «también comió y también estaba involucrada», haciendo referencia al famoso robo al equipo del programa. De Marieta, Aurah revela que «aunque sea muy guapa, para quien no lo sepa duerme con la boca abierta y los ojos abiertos».

El mejor y el peor momento de Aurah en ‘Supervivientes 2024’

Sobre Pedro García-Aguado, prefiere callarse: «De su secreto es mejor que me lo lleve a la tumba. Ya me dará las gracias». Tampoco se muerde la lengua al hablar de su examigo, Ángel Cristo, del que ha dicho que «la discusión que más me ha afectado en la edición ha sido la de Ángel Cristo. Me creí su amistad y me di cuenta de que me había engañado».

Además, Aurah ha recordado cuál fue su peor momento en Honduras: «Mi peor momento fue nada más llegar a esa playa. Tener que pasar hambre, insectos, bichos… Y para colmo tener a toda la playa enfrentada contra mí. Eso fue brutal». Aunque también ha tenido buenos momentos. La exconcursante se ha emocionado al recordar cuál fue su «momento más emocionante»: «Recibir a mi padre sabiendo que él no está expuesto a las redes sociales ni la televisión. Para mí fue increíble tenerlo ahí. Único, especial y maravilloso».