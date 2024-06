Informan a Pedro García Aguado de una noticia que hace peligrar su plaza en ‘Supervivientes’

Una semana más, ‘Supervivientes‘ hace frente a una nueva ronda de nominaciones que han provocado estupor y sorpresa entre los concursantes por quiénes son los nominados. De hecho, un cambio de última hora en la lista de nominados ha provocado que el concurso de Pedro García Aguado penda de un hilo. Una situación que el concursante desconocía hasta que Sandra Barneda se lo ha comunicado.

En concreto, la moderadora del debate dominical ha irrumpido en el ‘oráculo de Poseidón’ para anunciar: «La lista de nominados no es la que pensáis. Ha cambiado. Os voy a dar información. Tenéis información de que están nominados Aurah, Arkano, Marieta y Gorka, pero la lista se ha modificado». Tras este anuncio, los supervivientes han podido ver cómo Gorka Ibarguren hacía uso del privilegio como «líder de líderes» al salvarse de la nominación y exponer a cambio a Pedro García Aguado.

El principal aludido, nada más enterarse, ha comentado: «Más o menos lo podía intuir, pero mi ingenuidad me hizo pensar que no. Así que nada, otra semana más nominado. Espero que el público me vuelva a salvar como otras veces, pero estoy un poco chafado». De igual manera, el coach ha añadido: «No sabía lo del tema del tridente. No conocía ese mecanismo y Marieta y Aurah me lo comunicaron. Pensaba que solo podía salvarse, pero no que eso rebotaría en otra nominación a un concursante. En este caso no me lo tomo a lo personal porque era el único que quedaba por nominar, así que entiendo que lo hiciese así».

A pesar de ello, Pedro García Aguado ha mostrado su inquietud ante la cercanía de la final: «Estamos en la recta final y quería vivir una semana más tranquilo, pero como he dicho forma parte del concurso. Soy un deportista, un competidor y vamos a jugar esta semana que queda con esa nominación. Quiero llegar hasta el final». En todo momento, el concursante ha querido exculpar a su compañero Gorka por haberle nominado de forma directa para salvar su pellejo. «Es inteligente y pienso que ha jugado muy bien Gorka. Hubiera sido temerario no gastar esa baza que tenía».

La justificación de Gorka ante la nominación a Pedro García Aguado

Tras ello, Gorka Ibarguren ha asegurado haber usado su tridente para llegar a la final de ‘Supervivientes’ como es evidente. «Tengo miedo de estar nominado y salir y, como no sabemos lo que queda, quería utilizar ese poder que gané. Por miedo a salir nominado e irme a la calle, la semana pasada lo rechacé, pasé una semana nervioso y con miedo y como dije, muy a mi pesar, no tuve remedio que darle a Pedro», han sido las palabras empleadas por el vasco.