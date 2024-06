Así ha sido la surrealista visita de Leticia Sabater a ‘El Hormiguero’ con un Motos en shock

Leticia Sabater aterrizó este lunes en ‘El Hormiguero’ como un auténtico terremoto para hacer su debut en el programa de Antena 3. La artista irrumpió en el plató de Pablo Motos al ritmo de uno de sus últimos temas, y una vez se sentaron, la locura fue escalando. Tanto, que el presentador tuvo que frenar a su invitada en un punto de la entrevista por ser demasiado gráfica al explicar una de sus tantas operaciones.

Tras invadir el plató al ritmo de ‘Titi, comeme el toto’, la arista se mostró muy agradecida de pisar por fin el plató de ‘El Hormiguero’. «Siempre les ha costado mucho más a las cadenas de televisión que al público confiar en mí», confesó Leticia Sabater antes de subirse a la mesa a bailar descontroladamente e incluso robarle un beso al valenciano. Pero también reflexionó sobre cómo decidió perseguir su sueño.

Pablo Motos: «De todas las respuestas que me ibas a dar, la última que me esperaba era esta»

«Vi que se estaba acabando la moda de los programas infantiles y llegaba el momento de jugarme el dinero que había ganado para lanzarme a hacer lo que realmente me apetecía hacer, ser feliz y entretener a la gente, ser una showman, como Rafaella Carrá», comenzó explicando la invitada de Pablo Motos mientras rememoraba cómo escribió su primer éxito, ‘Mr Policeman’.

Leticia Sabater en ‘El Hormiguero’

Algo escéptico, el presentador le preguntó a la cantante por el sentido de sus letras, y Leticia Sabater no dudó en sacar pecho de sus composiciones. «Cuando saqué ‘Papá Noel lléname el tanque’ estaba la luz carísima, entonces yo le pedía a Papa noel que nos llenase el tanque porque no llegábamos», explicó la invitada. Entonces, Motos le preguntó por sus numerosas operaciones estéticas.

«Yo soy de las pocas que lo cuento…», comenzó señalando Sabater antes de contar con todo detalle lo que la motivó a reconstruirse el himen. «Yo tenía un problema… no me entraban grandes. Cuando ligaba con un tío lo que pensaba siempre era: ‘por favor, que la tenga pequeña’, si la tenía grande se tenía que acabar la relación porque no podía tener sexo», comenzó explicando la cantante ante la mirada incrédula de Pablo Motos.

Pero las risas tensas del público y la expresión desencajada del valenciano no iban a detener a Sabater de compartir su historia de superación. «De todas las respuestas que me ibas a dar la última que me esperaba era esta», señaló el conductor de ‘El hormiguero’ algo descolocado mientras la invitada continuaba quejándose sobre sus experiencias sexuales. «La primera vez es horroroso, vosotros pensáis que es genial pero lo pasamos fatal», continuó explicando de forma cada vez más detallada.

«¿Eres consciente de que esto se está emitiendo?»

«No sigas con los detalles, ya te he entendido», espetó Pablo Motos cada vez más nervioso. «Tengo la sospecha de que se me ha ido el programa de las manos… ¿Eres consciente de que esto se está emitiendo?», le preguntaba el comunicador completamente atónito ante las confesiones de su invitada, que no dudó en defenderse. «También soy consciente de que el sexo es una cosa normal», sentenció Leticia Sabater.

Entre risas, la invitada comenzó a temer por su tiempo en ‘El Hormiguero’ por los constantes cortes del presentador. «Estoy mirando a Jorge Salvador a ver si me va a echar del plató, veo que de momento todavía no», bromeó la artista entre risas. «Está en shock, se queda paralizado con estas cosas», advirtió el presentador, que poco después cortaría la entrevista ajustándose a los tiempos con más firmeza que de costumbre para dar paso a la tertulia.