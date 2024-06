Ángel Cristo expone públicamente lo indecible de su hermana Sofía

‘¡De viernes!’ ha sido el programa elegido por Ángel Cristo para romper su silencio tras su paso por ‘Supervivientes 2024’, donde fue expulsado de forma disciplinaria. El hijo de Bárbara Rey ha concedido una entrevista grabada al programa nocturno de Telecinco para contestar a las intervenciones de su madre y su hermana durante su estancia en Honduras.

Hasta el momento, el exconcursante de ‘Supervivientes’ se había mostrado demoledor con su madre, pero no con su hermana, Sofía Cristo. Sin embargo, en esta ocasión, también carga contra ella dándola, además, donde más le duele. Para empezar, la define como una «víctima de mi madre», por creerse todo lo que ella le dice.

«La relación con mi hermana Sofía está totalmente muerta», sentencia Ángel Cristo tras enterarse de todo lo que esta ha dicho durante su estancia en los Cayos Cochinos. «Tanto mi hermana como mi madre me han querido tachar de agresivo y violento todo este tiempo. Yo no hago apología (del maltrato) por ponerme una cinta que usaba mi padre para trabajar, ¿qué chorradas dice esta chica? ¿Qué está diciendo? Esto ya pasa los límites de la absurdez, ya no saben cómo defenderse», asegura.

Ángel Cristo hunde a su hermana dándole donde más le duele

También ha aclarado su polémico comentario sobre que su hermana «puede tener una recaída en situaciones de estrés»: «Todas las personas que se han rehabilitado viven en una lucha constante. Además, sigue trabajando en la noche, que ningún terapeuta le recomendaría que siguiese haciendo ese trabajo, donde está expuesta totalmente a lo que ella no debe estar».

Pero Ángel Cristo fue más allá y recordó el momento más tenso de Sofía Cristo en televisión: «Ahí queda retratada. La echaron de ‘Secret Story’ por violenta. Por lo tanto, queda retratada quién es la agresiva y quién es la violenta». «Mi hermana no ha sabido aprovechar los colegios tan caros, con el dinero de los chantajes al rey. Porque, yo creo, que no tiene ni idea de lo que es el Síndrome de Estocolmo», ha añadido.

Sin embargo, el golpe más bajo a su hermana se lo asestó al asegurar que ella nunca se ocupó de su padre: «Mi hermana no ha cuidado a mi padre en ninguna ocasión, solamente le ha gustado ir al circo a pasárselo bien, porque tenía la libertad que no tenía en mi casa. Que no diga tonterías, porque la mayoría de las veces que ha ido al circo, era, cuando era joven y se lo pasaba bien y era divertido, y luego cuando era adolescente, porque ahí había dinero y droga», sentenció Ángel Cristo en ‘De viernes’.