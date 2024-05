‘Supervivientes’ expulsa a Blanca Manchón pero lo que se anuncia justo después lo anula todo

‘Supervivientes 2024‘ ha celebrado este jueves su duodécima gala. Como viene siendo habitual, el reality ha expulsado a una de las nominadas. En esta ocasión, la concursante que menor apoyo del público ha recibido ha sido Blanca Manchón. Una marcha que llega justo después de la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo. Precisamente por ello, para ocupar esa vacante, la windsurfista tendrá una segunda vida y podrá volver a incorporarse al plantel de concursantes, aunque su futuro en el reality aún sigue en juego.

Nada más comenzar la emisión, el presentador ha anunciado la ansiada unificación que se ha vivido durante la duodécima gala del reality. No ha sido la única novedad, puesto que Jorge Javier ha anunciado un giro de guion inesperado al avanzar que la expulsada de la noche podría reincorporarse al grupo.

«Viviremos una expulsión complicadísima. Las nominadas son grandes guerreras, grandes supervivientes, pero una de ellas dirá adiós o no. La salida de Ángel Cristo ha dejado una plaza libre en el concurso y hoy os contaremos cómo vamos a cubrirla», fueron las palabras de Vázquez.

Acto seguido, el conductor de la gala semanal ha dado a conocer el estado de los porcentajes. Mientras que la más votada ha reunido el 43% de los votos a su favor, la que iba en segundo lugar se hacía con el 35%. Bastante más descolgada, la expulsada de la noche, agrupaba un 22% de los votos en la App de Mitele.

Antes de comunicar la decisión final de la audiencia de ‘Supervivientes’, Jorge Javier se ha encargado de cerrar el televoto. Acto seguido, se ha llevado a cabo la primera salvación. En concreto, Marieta se ha librado de la expulsión. Por tanto, este indulto dejaba la expulsión en un duelo que dejaba en el aire el concurso de Blanca Manchón y Aurah Ruiz.

La decisión final de la audiencia de ‘Supervivientes 2024’

Tras anunciar la salvación de Marieta, Jorge Javier Vázquez ha compartido la decisión final de la audiencia. «El público ha decidido que se salve de la expulsión Aurah», fueron las palabras empleadas por el conductor del espacio. Por ende, Blanca Manchón se ha convertido en la expulsada definitiva de la semana.

En su marcha, y antes de dejar Palapa, la joven ha comentado: «Me gustaría agradecer a todo el equipo, tenéis un amor que dais y lo transmitís. Estoy súper orgullosa de haber estado aquí y he pisado la playa de la unificación, han sido doce semanas y con eso me quedo… Hay veces que no me he valorado tanto y ahora valoro todo lo que he hecho. Esto es muy fuerte».

Blanca Manchón, readmitida para ocupar la plaza de Ángel Cristo

A pesar de ser la expulsada semanal a decisión de los espectadores, el reality le ha dado una sorpresa a la olímpica. Tal y como ha asegurado Jorge Javier, la organización del concurso ha planteado readmitir a la concursante tras la plaza libre que deja Ángel Cristo después de su expulsión disciplinaria. «El destino de Blanca en ‘Supervivientes’ no ha terminado de escribirse aún. La expulsión disciplinaria de Ángel Cristo ha dejado una vacante libre y podría suponer una nueva oportunidad para que Blanca vuelva al concurso», ha comentado el presentador.

Finalmente y al término de la gala, Blanca Manchón ha sido redirigida a una playa cercana a la del resto de los concursantes. Allí, Jorge Javier le ha trasladado su futuro: «Blanca, ¿y si te dijera que tu aventura no ha terminado? Playa Corinto está muy cerca. Si desde hoy hasta nueva orden consigues vivir ahí sin que tus compañeros te descubran, volverás a la playa«. Además, Jorge ha asegurado que, si logra ese reto, Blanca se medirá en un nuevo televoto con el expulsado de la próxima semana. Una medida que le permite a Blanca disfrutar, al menos, de una semana más en los Cayos Cochinos.