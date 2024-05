Rafa Castaño opina abiertamente de lo que tiene que pagar a Hacienda el ganador de ‘Pasapalabra’

Hace más de una semana desde que Óscar Díaz se alzó con la victoria en ‘Pasapalabra’ y las preguntas sobre Hacienda han sido una constante en todas sus apariciones. Rafa Castaño, ganador del bote de 2.272.000 euros repartido en marzo de 2023, intervino en una reciente entrevista del traductor para dejar clara su tajante opinión sobre los impuestos que pagan tras recibir el premio.

El madrileño acudió este miércoles a Onda Cero para hablar con Julia Otero y el tema de Hacienda acabó sobre la mesa. Cabe destacar que, el madrileño deberá presentar una declaración del IRPF como si hubiese recibido el premio a través de un ingreso en nómina.

Rafa Castaño: «Me encanta pagar impuestos»

Rafa Castaño Pasapalabra

Pero en mitad de la conversación, Rafa Castaño acabó entrando en directo y tuvo que responder la misma pregunta.»Al final, uno no vive solo. En el momento en que vives en una sociedad, tienes que someterte a una serie de obligaciones», comenzó señalando el sevillano.

Muy tajante sobre la importancia de contribuir y donde se destina el dinero, el ganador de ‘Pasapalabra’ fue claro. «Tu aportación es buena porque no solo favoreces a otras personas, es que también te favorece a ti», insistió el antiguo concursante del rosco. Coincidiendo con la premisa de Óscar Díaz, a quien tampoco le importa que parte del dinero se destine a impuestos, Castaño continuó explicándose.

«La falta de desigualdad hace que se reduzcan la violencia o las enfermedades, y permite aumentar la felicidad de los que te rodean», aseguró Rafa Castaño, que llegó a hablar desde su propia experiencia con su círculo cercano. «Muchos de mis amigos no pueden comprarse una casa. Yo, al final, no puedo compartir mi vida con ellos, no estamos en el mismo sitio», lamentó el ganador de ‘Pasapalabra’.

Pero el sevillano no se quedó ahí, y dejo bien clara su postura. «Me encanta pagar impuestos, no solo si tengo mucho dinero, sino también para recordar que no estoy solo en este mundo. Hay una generación de gente que tiene sus necesidades y el hecho de ganar mucho dinero no hace para nada que dejes de estar en sociedad», sentenció el predecesor de Óscar Díaz.

Óscar Díaz: «Creo en la progresividad de los impuestos»

«Vivimos en sociedad. Creo que en la progresividad de los impuestos. No soy un mesías, creo que aportamos para beneficio de todos.», añadió el madrileño en la línea de su compañero. «Los dos focos más claros, en los que pensamos todos, son la educación y la sanidad, pero también el suelo que pisamos u otras cosas», continuó explicando Óscar Díaz.

Tras las palabras de Rafa Castaño, el último ganador del bote quiso ser también contundente con sus palabras sobre el tema. «Si nos escudamos en lo que hace mal uno, en qué dinero se gasta mal o en que el sistema es imperfecto para no cumplir nuestras obligaciones, contribuimos a erosionar la sociedad», terminó señalando el traductor de profesión.