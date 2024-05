Medio público de ‘Supervivientes’ ha captado lo mismo con Ángel Cristo tras su entrevista

Ángel Cristo ha sido el nombre propio de la nueva entrega dominical de ‘Supervivientes 2024′. Tras su sonada expulsión disciplinaria, Ángel Cristo ha podido explicarse y poner voz a todo lo que le ha sucedido durante las últimas semanas. Con un tono completamente diferente al que nos tiene acostumbrados, el superviviente ha abordado algunos de los temas más sonados de su expulsión. Incluso ha profundizado en la agresión de Arantxa del Sol. Todo ello con un tono bien distinto que ha dado mucho que hablar y que ha levantado sospechas.

Desde el primer momento, la presentadora ha querido darle espacio al concursante: «Quiero que te expliques, creo que es necesario que te expliques». De igual manera, Sandra Barneda le ha preguntado si se arrepiente de algo. «Principalmente me arrepiento de las últimas palabras que dije. No puedo justificarlas. Lo único que puedo hacer es pedir disculpas y perdón a la gente que le pudo ofender. En ese momento me expresé mal y solamente puedo pedir perdón sin justificaciones», ha reconocido el exconcursante. Por su parte y para tranquilizarle, Sandra Barneda le ha comunicado: «Esta noche no va a ser un aquelarre, quiero que te relajes».

Ángel pide perdón por sus últimas palabras antes de abandonar la isla



🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/iqQSSk9kmj — Supervivientes (@Supervivientes) May 26, 2024

Lejos de quedarse callada, Sandra Barneda ha reafirmado la necesidad de que éste pidiese perdón por sus declaraciones. «Hay cosas que aunque a uno le hayan hecho muchísimo daño no se pueden decir para que una sociedad avance y vaya cada vez mejor y sea más justa». Las sucesivas respuestas de Ángel y su actitud, muy diferente a la mostrada por el concursante en los Cayos Cochinos, han motivado esta intervención de la presentadora, muy sorprendida y sin saber verle venir.»Eres muy inquietante… No sé si me estás siendo sincero o si vienes diciendo ‘voy a estar como de perfil bajo’… ¿Vas a ser sincero esta noche?», le ha soltado.

«Yo he sido yo mismo todo el concurso con mis momentos buenos y mis momentos malos y eso se ha podido ver. Ahora mismo estoy muy sensible porque de repente salir de ahí y volver a la civilización ha sido un golpe muy fuerte», ha reaccionado el hijo de Bárbara Rey. Acto seguido, Ángel Cristo ha proseguido justificando su actitud en el concurso. «Independientemente de mi carácter que yo lo tengo, soy una persona muy tranquila que me gusta el silencio y la paz y hoy no tengo por qué enfadarme. Allí me atacaban muchísimo desde el principio. No entendía el por qué. Cada vez que empezaba a relajarme, a disfrutar el concurso, siempre pasaba algo y retrocedía».

Medio público de ‘Supervivientes’ señala lo mismo

Precisamente el impresionante contraste en la actitud de Ángel Cristo ha generado gran desconcierto entre los espectadores del reality. «La verdad es que choca mucho este cambio de actitud y no casa nada, ni por su parte ni por la de la presentadora y mis colaboradores, con su paso por el concurso», ha reseñado un espectador. En la misma línea, otro publicaba: «No entiendo este cambio tan radical». Ante ello, otros seguidores del reality se han atrevido a decir: «Aquí habría habido algún toquecito de atención, alguna especie de coacción… O algo»

¿Este Ángel cabizbajo y cero combativo? La verdad es que choca mucho este cambio de actitud y no casa nada, ni por su parte ni por la de la presentadora y mis colaboradores, con su paso por el concurso. #ConexiónHonduras12 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) May 26, 2024

Os estáis creyendo a este “nuevo” Ángel Cristo con ese tono de corderito y pidiendo perdón? #ConexiónHonduras12



— • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) May 26, 2024

Igual me equivoco, pero el brutal contraste en el cambio de actitud de Ángel Cristo, respecto a cómo salió de la isla, me obliga a pensar que aquí habría habido algún toquecito de atención, alguna especie de coacción… O algo.

No me cuadra, lo siento. #ConexionHonduras12 — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) May 26, 2024

qué mal rollo transmite Ángel Cristo hoy enserio, el tono de voz, como responde, las miradas perdidas, no pestañea ni nada lol #ConexiónHonduras12 — PAPELA💫🕊 #Kikovivientes (@lapapela_) May 26, 2024

No entiendo este cambio tan radical de Ángel Cristo Jr en ‘Supervivientes’ #ConexiónHonduras12 — Raquel Bernal 💖🌈 (@erre_bernal) May 26, 2024

Es que no hay forma de saber de que va este hombre, esa voz bajita hablando, parece otro, NO LO ENTIENDO.



DA MIEDO, COMO SI TUVIERA 4 o 5 FORMAS DE SER Y SACÁNDOLAS CUANDO ÉL QUIERE.



ÁNGEL CRISTO SE ESTÁ MARCANDO UN PAPELÓN. #ConexiónHonduras12 — Alberto Díaz (@alberrrtodiaz) May 26, 2024

Cuánto tardaran en decir que Angel C Jr irá a De Viernes a dar una entrevista? se nota demasiado que esta todo pactado, todos esperábamos que dijera 4 cosas después de lo ultimo que dijo en la isla… #ConexiónHonduras12 pic.twitter.com/IMqtw7mAuG — ꪶ𝑢ᥴ𝑖ꪖ 🇮🇨ྀིྀི (@lucciasosa) May 26, 2024

Sandra a Ángel: “No se cual es el Ángel auténtico. El de la isla o el del tono bajo. No se si eres sincero porque resultas inquietante”



GRACIAS POR DECIRLO SANDRA, GRACIAS#ConexiónHonduras12 — sofrito (taylor’s version) (@soofrito) May 26, 2024

Tengo dos teorías: o le han dicho algo la productora o está aquí vacilando a la presentadora. El tono de Ángel me ralla muchísimo.#ConexionHonduras12 — HugoSnyder 🍿 #ALoBajini 🔴⚪ (@hugo_snyder9) May 26, 2024