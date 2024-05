Marga Martínez, Petra en ‘La Promesa’: «Al principio me daba miedo que me insultaran por la calle»

‘La Promesa‘, la serie diaria que triunfa en audiencias cada tarde en La 1 de TVE, ha arrancado una nueva era en la que los espectadores serán testigos del salto temporal que vivirán los personajes. Uno de los principales cambios de los que la audiencia está siendo testigo tiene que ver con el puesto de ama de llaves, que ha pasado a ser de Petra, el personaje interpretado por Marga Martínez, como siempre ha deseado.

Además, el regreso de Doña Pía (María Castro) será tan amargo para ella como para sus fans más fieles, ya que estará sometida igualmente a las estrictas normas de Petra, que tampoco temerá a la Marquesa en esta nueva etapa. De todo ello hemos hablado en exclusiva con Marga Martínez, la actriz que da vida a la gran villana de la serie, Petra Arcos.

Hola Marga, te vemos con las llaves colgando, ¿por qué?

– Pues que ahora soy ama de llaves. Por fin lo he conseguido. He conseguido el sueño que tanto he deseado y por el que tanto he luchado y por el que he hecho todas mis estrategias y artimañas para conseguirlo. Ahora soy mucho más Petra. No voy a decir en qué se convierte, pero sí soy mucho más amargada, mucho más.

Tened en cuenta que Petra, a pesar de haber conseguido el ser ama de llaves lo ha conseguido por estrategias, no porque se lo hayan dado, otorgado o la valoraran, y aparte, la muerte de Feliciano la dejó hundida en un pozo y ese conde que parecía que venía a salvarla, la deja en la miseria más absoluta todavía. Entonces, está enfadada con el mundo, «enrabietadísima».

También es un personaje que ha sufrido.

No voy a justificar las maldades de nadie ni en la ficción ni en la vida real, pero cuanto más dolor tiene ese niño pequeño que llevamos dentro, más herido está ese niño, más gritamos. Y hay gente que llora en soledad y hay gente que ese grito lo convierte en ataque al mundo. Entonces, yo creo que Petra es una persona muy herida y tiene su niña interior gritando y dando codazos.

¿Cómo ha sido la trama que tienes con María Castro, que la has rebajado a lo último…?

Yo creo que a Petra le da mucho miedo que Pía siga en La Promesa, porque es una persona muy querida por todo el servicio y para Petra es una amenaza. Si se mantiene en La Promesa, puede ser que me arrebate el puesto. Entonces, creo que lo que pretendo es humillarla, desesperarla para que diga: «me voy». Y he de confesar que me costaba mucho hacer esas escenas con María Castro estando embarazada, porque cuando ves a alguien embarazado, naturalmente, de forma instintiva, te sale protegerla, cuidarla y mimarla. Cuando acabábamos la secuencia, yo tenía el corazón encogido.

¿Cómo es esto de interpretar a personajes que están alejados de tu persona real, porque al final te metes como en una persona que no tiene nada que ver con ella?

Yo creo que es mucho más difícil hacer un personaje que tenga mucho que ver contigo, porque no deja de ser una exposición. Sin embargo, hacer uno que está muy alejado de ti, también es difícil, porque es un reto, porque tú no comprendes las causas y las motivaciones que tiene ese personaje para hacer lo que hace, pero una vez que lo entiendes y te colocas en sus zapatos, es divertido, porque en la ficción tú puedes hacer cosas que en la vida real no vas a hacer.

Nadie queremos ser malas personas en la vida real. Todos nos tragamos cosas que nos hubiera gustado contestar y no contestamos por educación, por ética, por no hacer daño o no hacer más daño del que te han infringido a ti. Entonces, el poderlo hacerlo es como: ‘venga, voy a lanzarme’. Entonces, es muy divertido. También es cierto que es duro porque requiere una energía de estar siempre en esa tensión que tiene el personaje.

Hemos observado en el cartel a la nobleza vestida de sirviente. ¿Cómo es esto? ¿Qué vamos a ver de ahí?

Bueno, yo creo que es una locura que nos divirtió. No sé dónde va a llegar, la verdad, pero fue un momento de fotografía que lo hicimos y nos lo pasamos muy bien. Y no sé, os lo digo en serio, los actores y actrices no sabemos mucho más de lo que ven los espectadores. Hombre, sabemos un poco más porque vamos por delante en la grabación, pero no mucho más.

¿Cómo ha sido verte con los trajes de marqueses?

Yo encantada. Porque, sobre todo, quitarme… y mira que Marga es muy de negro, yo soy muy de negro en la vida real. Desde que estoy haciendo Petra, estoy yendo más de negro. De repente, el otro día me di cuenta de que en mi armario había menos cosas negras que antes y no es casual, ¿sabes? Como que huyo. Pero verme de repente con color, con otro peinado, maquillada, con sombrero… dije qué bien, por favor. Me hace mucha alegría.

Hemos leído en internet teorías conspiranoicas de todo. O sea, los fans tienen unas teorías que ojalá algún guionista las coja y las hagan realidad.

No solamente es algo lúdico a la hora de la emisión o a la hora que lo vean en RTVE Play. Es lúdico también porque luego desarrollan una imaginación, elucubrando, suponiendo qué puede pasar, que eso es súper divertido, me encanta.

¿Cómo es estar en el foco? Porque al final ‘La Promesa’ es líder de audiencia casi todos los días.

Al principio me daba miedo que me insultaran por la calle, porque sé de compañeros que han interpretado a personajes malignos y les ha pasado, pero al final todo lo contrario, la gente se acerca con mucho cariño. Lo que me dicen es que no seas tan mala y siempre digo que son los guionistas, los guionistas. Y siempre me dicen: «pues eres más joven…», «ah, pues no tienes tanta cara de mala»… Y pienso, imagínate que tuviera esa cara en mi vida real, qué amargura de vida.

Entonces, lo llevo bien, a mí me gusta porque es cariño, no me ha llegado nadie mal, nadie me ha avasallado, no me han interrumpido en momentos en los que a lo mejor estás tranquila. O sea, te paran bien, te piden a lo mejor una foto, pero la piden con educación. Entonces, a mí son actos de cariño y gracias a ellos estamos donde estamos. Yo siempre lo digo, gracias a esas personas que te paran por la calle, que te piden una foto, que te dicen que les gusta ‘La Promesa’, estamos aquí, porque si no, no estaríamos. Así que bien.