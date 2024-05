Lydia Lozano lanza esta dura acusación contra Ángel Cristo tras este detalle en ‘Supervivientes’

Casi una semana después de haber sido expulsado de forma disciplinaria por la organización de ‘Supervivientes 2024’, Ángel Cristo reaparecía este domingo, 26 de mayo, en ‘Conexión Honduras’. El hijo de Bárbara Rey concedía su primera entrevista tras su paso por el concurso a Sandra Barneda. Entrevista con la que Lydia Lozano se mostró muy crítica este lunes en ‘Ni que fuéramos’.

Pese a ser uno de los grandes favoritos para ganar, la aventura de Ángel Cristo llegó a su fin tras saltarse el perímetro de seguridad y permanecer en paradero desconocido durante más de tres horas. Una actitud que derivó en su expulsión fulminante del concurso. Una semana después de aquello, reaparecía en el plató de ‘Supervivientes’ para dar las explicaciones oportunas.

Además, también dio su versión de la polémica con Arantxa del Sol, quien fue vetada de Mediaset tras salir a la luz su agresión al hermano de Sofía Cristo, cuando las cámaras no grababan. Así lo explicó él mismo: «Me dio tres puñetazos aprovechando que no había cámaras. Sí que había testigos y le llamaron la atención. Eso es lo que pasó. A ella no le he dicho absolutamente nada, ni le he faltado al respeto. Yo a Arantxa la he cuidado desde el primer día».

«Se me recomendó que para no avivar mis problemas de violencia de género no darle importancia a ese asunto y dejarlo pasar. Se me dijo que era mejor pasar ese tema porque venía de una denuncia de violencia de género», aseguraba Ángel Cristo. Ante estas palabras, Sandra Barneda se vio obligada a intervenir: «Eso es mentira. Lo que estás diciendo no tiene ningún sentido».

Lydia Lozano carga contra Ángel Cristo y le acusa de hacer «apología del maltrato»

Sobre ello han hablado los colaboradores de ‘Ni que fuéramos’ este lunes 27 de mayo. Kiko Matamoros, el primero en contar lo que verdaderamente había pasado en la lancha entre Ángel y Arantxa, dio su opinión al respecto: «Todo olía a pacto porque era necesario, el programa necesitaba la disculpa de Ángel para justificar su presencia y la actitud del programa habiendo permitido a este señor hacer ese discurso misógino y machista. Y por otra parte traerle de vuelta a un plató después de lo que había pasado». Según el colaborador, la cadena «había prohibido emitir la parte en la que Ángel Cristo habla del incidente con Arantxa del Sol».

Por su parte, Lydia Lozano se mostraba mucho más enfadada que su compañero: «Sandra Barneda dijo ayer que no sabía a que Ángel Cristo estaba entrevistando. Cuanto tú te sabes la historia y ves que cuando le preguntan por qué se escapó dice ‘de pequeño mi madre me echaba de casa y dormí en el bosque…’. Eso es totalmente falso. Porque me sé bastante la historia. Luego le preguntan sobre la cinta roja de la cabeza y dice que es en homenaje a su padre… ¿Perdona? Es apología del maltrato. Si tú llevas una banda roja con un tridente estás haciendo apología del maltrato, era un blanqueamiento».