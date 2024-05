«Hasta aquí»: Anabel Pantoja se planta ante la dirección de ‘TardeAR’ ante lo que le piden hacer

Anabel Pantoja se incorporaba hace unos meses a ‘TardeAR’ con su propia sección en la que la sobrina de Isabel Pantoja viaja por el mundo. En su último reportaje, la colaboradora viajaba hasta Hollywood pero se negaba a hacer lo que le pedían desde el programa presentado por Ana Rosa Quintana.

Así, Anabel Pantoja se rebotaba y se plantaba ante la dirección de ‘TardeAR’ por hacerla subir cuestas. «Me parece precioso pero yo no voy a subir hasta arriba», advertía de primeras la ex-concursante de ‘GH VIP’ y ‘Supervivientes’ al ver las vistas de la mítica montaña en la que está el cartel de Hollywood.

«¿No nos puede dejar este hombre con el coche? Yo lo intento, que no quede que yo no lo intenté. Pero tengo ganas de llorar. Yo no he venido a hacer un triatlón», se le oye decir a Anabel Pantoja en el reportaje tras pedirle que subiera todo el Monte Lee hasta el célebre cartel de Hollywood.

Tras preguntar cuánto tiempo de tardaba en subir y después de escuchar a un dependiente de un chiringuito de fruta que había serpientes por el camino, Anabel se negaba a subir. «Yo no voy a subir dos horas cuesta arriba. ¿Yo con serpientes? No mi vida. No voy a morir con una serpiente en Hollywood. Yo quiero morir en España», aseveraba.

«Es que no me pagan para esto, no hay ceros vamos», soltaba Anabel Pantoja parafraseando la célebre frase que epleó su tía Isabel Pantoja asegurando que no había ceros en Mediaset que pagaran para que ella accediera a visitar Telecinco. Algo que acabó haciendo tras fichar por ‘Supervivientes 2019’.

«Que no, que no, esto no es vida, hasta aquí. Que necesidad», insistía Anabel Pantoja. Finalmente, cuando intentaba subir hacia la montaña, Anabel se plantaba. «No puedo más, no está puesto en el contrato, no quiero ser actriz, quiero ser influencer», sentenciaba.