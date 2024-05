Avance de ‘La Moderna’, capítulo del jueves: la intranquilidad de Carla y una boda fallida

Tras el susto que se llevó por la desaparición de Clarita, ahora Matilde está pendiente de descubrir todo lo que esconde doña Carla y para ello no dudó en colarse en su casa justo cuando ella y su madre Bárbara aparecían allí.

Pero en el capítulo de este miércoles, Fabio del Moral le comentaba a Carla que pudo ver cómo Matilde merodeaba por las inmediaciones de su casa. Así, Doña Carla se veía más acorralada que nunca y con el serio temor de ser descubierta.

Por su lado, a don Fermín no le agradaban las propuestas de Celia y Laurita, aunque quizás no eran tanto las propuestas sino la fotografía que había encontrado de su sobrina Laurita y que no se esperaba. En el obrador, Pietro se mostraba intranquilo por no haberle contado algo a Antonia que le sucedió en Italia.

Por último, Matilde descubría una fotografía de Manuel en la boda de Carla. Un descubrimiento que a ella, Íñigo y Jacobo les descolocaba pues no entendían qué hacía él allí.

Entérate a continuación de todo lo que va a suceder en el próximo nuevo capítulo de ‘La Moderna’ que se emitirá justo antes del episodio de ‘La Promesa’, el próximo jueves 30 de mayo:

Avance del capítulo 171 de ‘La Moderna’

Matilde propondrá a Marta para que sea la nueva ayudanta de Esperanza en el Salón. Una idea que satisface a Antonia. Mientras, Íñigo usará a Marta para intentar ganarse el favor de Clarita. A su vez doña Carla seguirá intranquila pues sabe que le falta algo que pudo llevarse Matilde.

El resto de los integrantes de La Moderna tendrán que soportar el enfado de don Fermín que sigue molesto por las fotos que le hizo Celia a su sobrina Laurita.

Teresa se centrará en su trabajo al tiempo que Mario le seguirá metiendo prisa para que consiga el dinero de los inversores para su invento. Algo fallido como el intento de Pietro de pedirle matrimonio a Antonia. Finalmente, doña Carla dará con aquello que sabía que echaba en falta.