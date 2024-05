Ana Herminia apunta a los culpables de la expulsión de Ángel Cristo en ‘Supervivientes’

Este 24 de mayo Ana Herminia ha sido una de las protagonistas de ‘¡De viernes!’. La pareja de Ángel Cristo ha concedido una entrevista grabada al programa de Telecinco, donde se muestra muy enfadada tras la expulsión disciplinaria de su marido de ‘Supervivientes 2024’.

La venezolana acusa directamente al resto de concursantes de haberle hecho «bullying». «Vamos a empezar ambos un tratamiento psicológico, porque todos estos meses nos han hecho muchísimo daño», ha comenzado diciendo Ana Herminia, horas después de que Ángel Cristo fuera expulsado de forma disciplinaria por la organización de ‘Supervivientes’ por saltarse las medidas de seguridad que deben cumplir todos los concursantes.

Tras una brutal discusión con Aurah Ruiz, a la que llamó de todo, el hijo de Bárbara Rey decidió escaparse durante más de tres horas, saltándose el perímetro de seguridad establecido. Su mujer acusa directamente a Blanca Manchón de este comportamiento, ya que la deportista olímpica le acusó de agresión: «No puedes acusar de que te empujaron, cuando se vio que no te empujó».

Ana Herminia acusa a los concursantes de «bullying» hacia Ángel Cristo

Pero, lejos de quedarse ahí, Ana Herminia también apunta hacia Kiko Jiménez, Marieta y Miri Pérez, quienes imitaron a Ángel Cristo, riéndose de su actitud. «Me parecen tres críos inmaduros que no ven realmente lo que Ángel estaba sufriendo. Cuando una persona tiene un ataque de ansiedad, no mide», asegura. Por tal motivo, cree que «hacer leña de un árbol caído, sabiendo que es una persona que sí puso en riesgo su vida, sin importarle nada, es porque no lo estaba pensando».

«Me parece, una vez más, un apoyo al bullying, porque es una persona que, psicológicamente, no estaba bien, que estaba al límite. Estas actitudes me duelen mucho, es lo que han hecho todo el concurso: una burla perenne, insultos… ¡Es que no hay límite!», prosiguió la empresaria, indignada con la actitud de los concursantes de ‘Supervivientes’ hacia su pareja.

Ana Herminia está segura que, de no haber tenido a todos sus compañeros en su contra, la situación hubiese sido distinta: «Todo un grupo en contra de él. Ahora, espero que ellos hagan su concurso y se preocupen de ellos, porque ya Ángel salió. Deberían estar felices y celebrando de que Ángel, que es el mayor rival para todos, no está. ¡Que lo dejen tranquilo!», sentencia.

La mujer de Ángel Cristo critica sus comentarios machistas hacia Aurah

Por otro lado, la nuera de Bárbara Rey también opinó en la entrevista en ‘¡De viernes!’ de los comentarios machistas de Ángel Cristo hacia Aurah Ruiz.»Eso es lo único que sabéis hacer vosotras, las mujeres, pisar a los hombres», llegó a decirla el concursante. Unas palabras que su pareja no justifica, pero que dice entender: «Ángel tiene que estar en un límite de desesperación para haberse ido. Las palabras en contra de la mujer… Ángel es lo menos machista del mundo».

De hecho, asegura que en cuanto vea las imágenes, Ángel va a arrepentirse de ese comentario: «Fue absolutamente machista porque si estás con ese ataque y la que considerabas tu amiga te da donde más te duele, es un comentario desafortunado que se va a arrepentir toda la vida». Aun así, insiste en que su pareja no estaba bien: «Es un cúmulo de situaciones y al ver que aunque estés a 10 mil kilómetros de distancia te persigue…».

Pero deja claro que «no estoy de acuerdo para nada con el discurso machista». «Él sabe que se equivocó, se va a arrepentir porque ahí nos mete a todas», asegura Ana Herminia. «No lo puedo justificar aunque sí lo entiendo. Tiene un trauma porque firmó un convenio que no debió firmar nunca. Convenio que él no leyó y otra persona le empuja a que lo firme», explica. Al ser preguntada por quién fue esa persona que le empujó a firmarlo, la invitada contesta: «Su madre».

«Él podía ver a la niña 30 horas al mes, 12 días al año. Yo me imagino que se lo cuenta a ella (Aurah). Le dio donde más le duele», concluyó la venezolana, volviendo a la conversación que Ángel tuvo con Aurah antes de su brutal discusión que hizo saltar por los aires su amistad.