Una espectadora de ‘Vamos a ver’ arrea el corte del día a Joaquín Prat y así reacciona él

Joaquín Prat está harto de llamar al orden a los colaboradores del club social de ‘Vamos a ver’. A menudo, es imposible contener a un equipo conformado por Antonio Rossi, Lequio, Alexia Rivas, Marta López o Pepe del Real. Son todos muy vehementes y ni teniendo el apoyo de su copresentadora, Adriana Dorronsoro, es capaz de meterles en vereda.

Y este viernes la situación se ha vuelto a repetir. El bloque de crónica social se ha detenido fundamentalmente en comentar todo lo que aconteció en la gala de ‘Supervivientes’ que se celebró anoche y todos los tertulianos han mostrado sus ansias de intervenir, pisándose los unos a los otros y no respetando los turnos de palabra en ningún caso.

Ante semejante guirigay, Joaquín Prat ha tenido que decir basta de un modo muy ilustrativo: leyendo un mensaje que había recibido de una espectadora habitual de ‘Vamos a ver’ llamada Pilar. La mujer había enviado una queja a las redes sociales del presentador y éste lo ha compartido en directo aunque quedaran en evidencia ante la audiencia. Ha sido su particular forma de sacar los colores a los colaboradores.

«Quería decirte que el programa no hay quien lo vea. Se produce un griterío imposible de escuchar. Todos hablan a la vez y el guirigay hace imposible la escucha. Me encanta lo que hacéis, pero si seguís sin ponerle remedio, me dice a mi que ponga remedio, creo que ya no podré seguir escuchándoos», han sido las palabras empleadas por esa televidente.

«Por favor, no habléis todos a la vez, por favor», ha reclamado Joaquín Prat, visiblemente hastiado. «Pedimos disculpas a Pilar y el resto de espectadores», ha apostillado Adriana Dorronsoro con un tono un tanto jocoso. «No, es que es verdad, no habléis todos a la vez», ha insistido el comunicador del matinal de Telecinco, dando toda la razón a esa espectadora que les había puesto los puntos sobre las íes.