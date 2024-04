Sandra Barneda señala un montaje del hijo de Carmen Borrego y fija la atención en este detalle

La exclusiva que han concedido José María Almoguera y su todavía mujer Paola Olmedo en la revista Semana en la que se muestran demoledores contra Carmen Borrego está dando mucho que hablar. El hecho de que una pareja que se va a separar de una exclusiva conjunta ha sorprendido mucho. Y son varias las voces que están dejando entrever un montaje. Algo sobre lo que Sandra Barneda ha sido contundente en ‘Así es la vida’.

Lo más sorprendente de todo es que José María Almoguera trabaja en ‘Así es la vida’ detrás de las cámaras y de hecho este miércoles el espacio arrancaba con una imagen de él en el control de realización del programa producido por Cuarzo Producciones.

Tanto en ‘Vamos a ver’ como en ‘Así es la vida’ rostros como Isabel Rábago o José Antonio Avilés han dejado entrever que todo el tema de la ruptura entre José María y Paola podría ser un montaje y una excusa para haber dado una exclusiva contra Carmen Borrego con el único objetivo de destruirla y conseguir dinero.

«Para mi todo esto es una farsa y una mentira«, exponía José Antonio Avilés. «¿Pero una farsa y una mentira por qué?», le preguntaba Sandra Barneda. «Yo creo que todo esto es un montaje», aseveraba el colaborador. «Dices que es una farsa, una mentira y un montaje, ¿por qué?», repreguntaba la presentadora. «Porque es mucha casualidad que la noticia que sale es que han roto y se van a divorciar y una de las partes lo confirma. A la semana nos encontramos con una portada de los dos, que han roto y se van a divorciar, haciendo una exclusiva y es la primera vez que eso sucede en una entrevista», explicaba Avilés.

«Bueno tienen un objetivo común que es Carmen Borrego. Pueden estar unidos porque según ellos una de las razones por la que han roto es por Carmen Borrego», le replicaba Sandra. «Pero otra de las cosas que dice que son mentira es que lo que se ha cargado su relación es el trabajo de su madre y no, él y su mujer se han podido cargar el trabajo de su madre en muchas ocasiones y su madre siempre ha dado la cara por él. Yo he vivido como Carmen Borrego ha roto un micro porque no quería que nadie hablara de su hijo», insistía el colaborador.

Sandra Barneda ahonda en el posible montaje de la ruptura de José María y su mujer

Ya casi al final de ‘Así es la vida’, era Sandra Barneda la que no se cortaba nada al volver a hablar de un posible montaje en toda esta ruptura pese a que José María es trabajador del programa. «A mí hay algo que no dejo de darle vueltas desde que he leído la entrevista. Es que es una pareja que conocemos que se separa, que hacen una exclusiva juntos, y el 85% del contenido de esa entrevista es para hablar de otra persona. A mi me rezuma y es algo que decía Avilés. ¿Esto puede ser un montaje? Es que lo tengo que decir, que se hayan unido, que critiquen a Carmen y que en cuatro semanas vuelvan a estar juntos», soltaba la presentadora.

«Yo no lo creo, pero ya no me voy a mojar más porque cada vez que digo algo es todo lo contrario. Así que yo a callar», respondía Alejandra Rubio. «Yo lo que quiero dejar clarísimo es que conmigo no cuenten para absolutamente nada de esto. Que conmigo no cuenten para ninguna cosa de la familia ni buena ni mala, ni para hacer una revista ni nada», concluía Alejandra después de haber puesto a los pies de los caballos a su primo José María.