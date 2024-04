Pepe Rodríguez tira de la manta a David Broncano por cómo alude a su fichaje por TVE

Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo- Nágera y Jordi Cruz visitaron ‘La Resistencia’ este miércoles para hablar de ‘MasterChef‘, cuya duodécima edición acaba de arrancar en TVE. Los tres bromearon con la posibilidad de que David Broncano sea su nuevo compañero de cadena, si finalmente llegan a buen puerto sus negociaciones con el ente público.

El Consejo de Administración tendrá que decidir si acepta dar 28 millones de euros para comprar ‘La Resistencia’ a cambio de dos temporadas, aunque se podría extinguir el contrato en caso de que las audiencias fueran malas. Este acuerdo comenzaría este 2024 y finalizaría en 2026.

En un momento dado, Jordi Cruz quiso saber si el presentador se animaría a concursar en ‘MasterChef Celebrity’: «¿Tú vendrías a cocinar?». «¿De concursante?», ha preguntado incrédulo el cómico. Pese a la insistencia de los jueces, él ha declinado la invitación: «Hay que tirarse ahí cuatro meses». A raíz de esto, el chef catalán ha aprovechado para lanzarle una pulla: «Te echaríamos rapidito».

Pepe Rodríguez bromea con el fichaje de Broncano por RTVE

Era entonces cuando Pepe Rodríguez aprovechaba la ocasión para bromear sobre el posible fichaje de David Broncano por TVE: «No, va a venir de presentador. Solo faltaba. Qué irónico eres». Además, ha hecho numerosos gestos para que todos los presentes entendieran a qué se estaba refiriendo. Pese a esto, el presentador no lo ha pillado, aunque sí que ha reconocido que antes del programa sabía de antemano que la visita iba a dar mucho de que hablar: «No lo he pillado, porque esta mañana cuando me dijeron que veníais he pensado ‘Vaya movida ahora con todo‘».

Al llegar a las preguntas clásicas del programa de Movistar Plus+, sobre cuánto dinero tienen en la cuenta bancaria y relaciones sexuales en el último mes, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz se mostraron de lo más sinceros. El catalán ha reconocido, sin tapujos que «tengo lo justo para pagar la hipoteca y hace un mes que no echo un cohete, ¿quieres saber algo más?». Sin embargo, Broncano, que no ha podido evitar reírse con la expresión de ‘echar un cohete’, no ha quedado del todo satisfecho con la cuestión del dinero. «Tendrás una hipoteca de una casa buena y será bastante dinero», le ha espetado.

Por su parte, Samantha Vallejo-Nágera ha confesado tener poco «dinero». Algo con los que sus compañeros no han estado para nada de acuerdo. Según Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, la chef «tiene un problema» con los gatos, ya que, como ella misma ha reconocido, le gusta «vivir bien». Además, tiene cuatro hijos. «Gasto a diario», ha afirmado la hermana de Colate. Eso sí, a la pregunta del sexo ella ha preferido no contestar.

Por último, Pepe Rodríguez también ha sido muy sincero: «Cuanto te cuesta más echar un cohete que ganar dinero… qué vida más triste. ¿Lo falseo?». Ante esto, Cruz, empatizando con la situación de su compañero, ha reconocido que «necesita un abrazo».