Paloma Barrientos clama como nunca antes contra ‘Sálvame’ y sus artimañas: «Nos machacaban»

La entrevista de José María Almoguera y su todavía mujer, Paola Olmedo, señalando a Carmen Borrego como la culpable de su ruptura ha hecho que todo el pasado haya vuelto a salir a la luz. Así, todos están recordando el asunto de los audios que emitió ‘Sálvame’ en los que Paola ponía a parir a las Campos. Y sobre ello se ha pronunciado alto y claro Paloma Barrientos este domingo en ‘Fiesta’.

Así, aprovechando la visita de Gustavo Guillermo y de que saliera a colación también los audios que se filtraron de él criticando a Carmen Borrego, la colaboradora no ha dudado en explicar como se fraguaron aquellos audios y señalar como nunca al programa que presentaba Jorge Javier Vázquez.

«No es verdad la historia de que fue un redactor al trabajo y ese mismo día hizo la grabación. No es así. Hay un seguimiento y una historia. Y es más en esos seguimientos tanto a ti, como en el de José en su momento, sé que Carmen lo ha pasado francamente mal», exponía Paloma Barrientos.

«Y sé que horas y minutos antes de salir a su programa en el que se sabía lo que iba a pasar ella no tenía ni idea. Carmen no sabía de la existencia de los audios de Paola cuando se publicaron», proseguía contando la periodista en ‘Fiesta’.

Paloma Barrientos condena lo que hizo ‘Sálvame’

Tras ello, Paloma Barrientos insistía en aclarar que no fue cosa de un día, ni de dos, sino que fueron más días los que estuvo una redactora de ‘Sálvame’ detrás de Paola para conseguir grabar esos audios rajando contra Borrego y las Campos. «¿Pero hasta donde queréis llegar con todo esto? Es una redactora que va y qué pasa porque sea como fuera lo que piensa Paola es eso», se preguntaba Emma García sin saber a que conclusión quería llegar su colaboradora.

«Lo que quiero llegar es que no es como se dice, claro que es una metedura de pata. Pero la metedura de pata es hacer grabaciones que no se tienen que hacer y no se tienen que emitir», sentenciaba Paloma Barrientos clamando alto y claro contra las artimañas que hizo ‘Sálvame’ para generar contenido. Algo que ya hizo hace unos días José Antonio Avilés en ‘Así es la vida’.

Tras escucharla, Aurelio Manzano le frenaba en seco para decir que lo verdaderamente grave fue lo que dijo Paola de su suegra. «No, lo grave es que tu nuera hable de ti así y piense eso de ti y tu te enteres por unos audios», le espetaba el colaborador.

Poco después, Paloma Barrientos también volvía a lanzar una pulla a ‘Sálvame’ al recordarse como Terelu Campos dejó el programa en su día por defender a Carmen. «Terelu dejó un programa por defender a su hermana donde la estaban machacando y donde nos machacaban también al programa de la mañana», sentenciaba la colaboradora.