Lo ocurrido con Laura Matamoros en su salto del helicóptero es histórico en ‘Supervivientes’

Laura Matamoros se ha reincorporado a la convivencia en ‘Supervivientes 2024′ tras la repesca. Fue el pasado jueves cuando Jorge Javier le comunicó la decisión de la audiencia. Además de conocer su continuidad en los Cayos Cochinos, la superviviente ha podido conocer que iba a saltar por tercera vez desde el helicóptero, lo que supone todo un hito puesto que se convierte en la concursante que más veces se ha lanzado desde el helicóptero de la historia del reality.

Por si fuese poco, la joven ha batido un récord por partida doble en ‘Supervivientes 2024’, ya que, debido a la altura a la que se ha lanzado, su salto se ha convertido en el más alto de la actual temporada del reality. Nada más conectar con ella, Sandra Barneda ha hecho hincapié en este aspecto: «Oye Laura, te has venido arriba, nunca mejor dicho. Estás muy alta, ¿no? «. Por su parte, la concursante se ha mostrado especialmente intranquila: «Estoy altísima».

Ante la inquietud de la superviviente, la presentadora le ha trasladado la siguiente pregunta desde el plató: «¿Estás segura que quieres saltar este ahí?». Precisamente en ese instante Laura Matamoros ha hecho referencia a que este es su tercer salto en el reality. «No hay dos sin tres y estoy más que segura». Por tanto, la concursante ha pasado a dedicar su salto más emocionante: «A la madre que me parió. Gracias a ella tengo los valores que tengo. Soy como soy. A mí padre por supuesto también, a todas mis hermanas y a mi hermano Diego y a mis amigas».

El impresionante salto de Laura Matamoros

La concursante también ha tenido palabras para el equipo de ‘Supervivientes’. «Hay una cosa que la gente no ve y es todo el equipazo que tienen aquí, tanto aquí como en Madrid, que son lo mejor. Gracias a ellos este formato es increíble y gracias a ellos hoy puedo volver a saltar… Por todos y, ah que se me olvida, por mí. ¿Te parece poco? Me merezco lo mejor». Antes de que se tirase, Sandra Barneda ha confirmado que se trataba del salto más alto de la actual edición del concurso: nada menos que 12 metros de altura.