La dura situación de Guillermo Campra, el niño de ‘Águila Roja’, que hace este llamamiento

El trabajo de actor no es nada fácil y tiene momentos muy duros. Y sino que se lo digan a Guillermo Martín Campra, quien saltó a la fama cuando era solo un niño por su papel de Alonso de Montalvo en la serie de TVE, ‘Águila Roja’. Sin embargo, tras dos años en paro, el joven ha hecho uso de su cuenta de TikTok para hacer un importante llamamiento.

«Llevo dos años sin currar como actor», reconoce en el vídeo en el que, tirando de sentido del humor, se lamenta de su situación actual. En el encabezado del clip escribe lo siguiente: «Hola soy ‘El Niño de ‘Águila Roja’ y esto lo he hecho de forma completamente irónica en tono de humor».

En el vídeo en cuestión podemos ver a Guillermo Campra en plena calle mandando un mensaje directo a sus seguidores. «Si queréis llamarme para algún proyecto, por mí encantado. ¿Os acordáis de este chaval de aquí?», pregunta, señalando a su personaje de la ficción protagonizada por David Janer. «Pues sí, aunque no lo parezca, soy yo. Me podéis llamar para castings y para hacer más cositas, ¿vale? Que ya no tengo doce años», añade.

Hola soy "El Niño de Águila Roja" y esto lo he hecho de forma completamente irónica en tono de humor, pero si queréis llamarme para algún proyecto por mi encantado, que llevo dos años sin currar como actor 🥺 #AguilaRoja #Actor #humor

Guillermo Campra se cuela en ‘Mañaneros’ y denuncia su situación

Tras hacerse viral su vídeo pidiendo trabajo, Guillermo Campra ha vuelto este lunes a TVE donde saltó a la fama para contar cuál es su verdadera situación y por qué decidió hacer ese vídeo. «Dentro del mundo de los actores y las actrices se habla muy poco del tiempo que pasamos sin trabajar y sin ingresos. En mi caso no es así porque yo por suerte gracias a las redes sociales tengo otra fuente de ingresos pero lo que realmente me gusta es la interpretación», confesaba.

«Es no solamente dar voz y reírme de la situación de estar encasillado en un personaje cuando era pequeño. Tenía 12 años cuando empecé y ahora tengo 27», proseguía contando Guillermo Campra dejando claro que aunque él tiene ingresos por la publicidad de redes sociales lo que quiere es trabajar de actor.

Tras ello, Jaime Cantizano le preguntaba por el sueldo que suelen ganar los actores. «El otro día hablando con una colega que está empezando en el mundo de la interpretación e dijo que había leído como que el salario total de alguien que se dedica a la interpretación sin ninguna repercusión grande está entre los 4.000-5.000 euros anuales, si no lo compaginas con otro trabajo», explicaba el intérprete. «Yo llevo dos años sin trabajar pero no me puedo quejar de la carrera que llevo», concluía.

🚨De 'Águila Roja' a número rojos



— Mañaneros (@MananerosTVE) April 8, 2024

Guillermo Campra también salió en ‘El Internado’ y en ‘Élite’

El actor también ha protagonizado la película ‘Carlitos y el campo de los sueños’. Además, le hemos podido ver en otras series como ‘El Internado’, ‘Madres. Amor y vida’ o ‘Élite’. El vídeo, que ya cuenta con miles de visualizaciones, ha recibido un sinfín de comentarios: «Yo me acuerdo más de Samuel Espí (‘El Internado’) de pequeño», asegura una usuaria. A lo que él ha confirmado que «ese también soy yo, sí».

‘Águila Roja’ se emitió en La 1 de TVE desde febrero de 2009 hasta octubre de 2016. Además de por Guillermo Campra, la serie estaba protagonizada por David Janer, quien hacía de su padre, Javier Gutiérrez, Miryam Gallego, Francis Lorenzo o Inma Cuesta. La ficción estaba ambientada en el Madrid del Siglo de Oro.