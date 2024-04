Guillermo Campra se deslengua contra ‘Mañaneros’ por lo que se vio en su entrevista: «Basura»

Guillermo Campra no quedó demasiado contento con su visita a ‘Mañaneros’ de este lunes y señaló un detalle del programa que le molestó. El actor acudió al espacio presentado por Jaime Cantizano después de que se viralizase un vídeo suyo pidiendo trabajo, pero horas más tarde cargó contra el magacín por lo que se llegó a ver en pantalla.

Así, el joven no ha dudado en cuestionar el rótulo que se pudo ver en el programa de TVE al que acudió para hablar de la situación que atraviesa tras estar dos años sin trabajar como actor.

«Hoy he ido a un programa de Televisión Española que se llama ‘Mañaneros’. Me han hecho una entrevista en la que he tenido la oportunidad de expresarme. Pero ha habido una cosa que me ha tocado un poquito los…», señaló el actor en un nuevo Tik Tok mientras mostraba una captura del titular que acompañó su intervención

Guillermo Campra: «Igual me hundís la puta vida»

Mientras Guillermo Campra relataba su búsqueda de trabajo, el programa mostró un rótulo en el que se podía leer ‘De Águila Roja a número rojos’. Un rótulo que parece que no le sentó demasiado bien al actor. «¿De verdad tenéis que usar este titular? No hay cosas que decir sobre el tema que tenéis que poner esa basura», espetó muy molesto el actor.

«Lo digo porque sé cómo funcionan estas cosas, pero a la vez quiero mandar un mensaje», adelantó Campra, decidido a lanzar una reprimenda contra ‘Mañaneros’. «Como no sabéis nada de mi vida ni de mi situación, es mejor que no vayáis a poner cosas así», advirtió muy serio el intérprete.

Y es que, Guillermo Campra quiso dejar claro al programa la importancia que tienen las palabras que usan. «En mi caso creo que soy una persona que con el tiempo me he convertido en alguien mentalmente fuerte, pero llego a vivir una situación en la que por lo que sea llego a vivir en números rojos e igual me hundís la puta vida. Haciéndoselo ver a todo el mundo», sentenció el catalán.

Para terminar su tirón de orejas al programa, lanzó un último apunte a todos los programas en general. «Hablamos mucho de salud mental, pero luego los propios medios, que son los que más hablan de ello, son los que menos cuidado tienen», apuntó el joven actor.