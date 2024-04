La denuncia de Athenea Pérez por lo sucedido en la final de ‘Bailando con las Estrellas’

Athenea Pérez ha emitido un muy amargo comunicado tras quedar cuarta finalista en la gran final de ‘Bailando con las Estrellas’. Fue un gran varapalo para ella porque, técnicamente, era una de las mejores concursantes de la temporada. Finalmente, María Isabel ganó la edición, Adrián Lastra quedó subcampeón y Bruno Vila se impuso a ella con la tercera plaza a pesar de sus muy inferiores dotes. Fue bastante injusto.

Athenea Pérez ha trabajado muy duro y en la última gala presentó ante público y jurado, en primer lugar, un tango internacional; después un baile que ella misma eligió en honor a su padre. Para el tercer número, Athenea y Sergi Pedrós, su maestro de baile, se decantaron por un chachachá. Brilló en sus actuaciones y recibió buenas valoraciones de los jueces en general.

No obstante, en la última exhibición, se mostró molesta con Julia Gómez Cora y Boris Izaguirre porque le bajaron la media con una calificación de 8 y porque no pararon de comentar que se le veía tensa y muy poco sonriente. Esto y el menor respaldo de los espectadores de ‘Bailando con las Estrellas’ con sus votos en la app de Mitele provocaron su peor posición en la noche.

Por ese motivo, y dadas las expectativas bien distintas que ella conservaba, Athenea Pérez no ha podido ocultar su gran decepción y tristeza a través de un demoledor comunicado. «Gracias a todos por intentarlo. Lo luchamos, clavamos las coreografías antiguas y arriesgamos con la nueva», ha defendido en primer lugar.

«A dos personas del jurado no les gustó, en absoluto, lo que hicimos y las puntuaciones bajaron«, lamenta Athenea en referencia a Boris y Julia. «El apoyo del público fue decisivo y, aunque yo contaba con el vuestro, recordamos que soy Athenea de Murcia, Churra. ¡Familia, no somos famosos!», continúa el texto difundido en sus stories de Instagram.

«Estoy triste, porque llevo heridas por todas las piernas de estas dos semanas matándome a trabajar. No pasa nada, la final es un logro increíble, pero tenía ilusión, ganas, ambición. De nuevo, me encuentro con un techo imposible de romper, a pesar de mi esfuerzo. Pero no pienso dejar de luchar, estoy acostumbrada a tener que demostrar el triple. Llevo haciéndolo desde que nací y a nadie le daré ese gusto nunca«, sentencia en dicho comunicado.