‘Bailando con las Estrellas’ hace justicia y María Isabel se proclama como ganadora por sorpresa

Después de hacer un parón la semana pasada y tener que posponer su final, ‘Bailando con las estrellas’ ha celebrado este sábado 13 de abril la gran final de su primera edición en Telecinco. Ha sido una gala llena de tensión en la que Adrián Lastra y Sara García, Athenea Pérez y Sergi Pedrós, María Isabel y Luis Montero y Bruno Vila y Marta Blanco han luchado por la victoria. Y finalmente, la pareja ganadora ha sido la formada por María Isabel y Luis Montero.

El talent presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza nos ha deleitado con una gala de muchísimo nivel y con gran tensión entre el jurado y Bruno Vila después de que el concursante de ‘Reacción en cadena’ haya llegado a la gran final solo por el apoyo del público y en contra de la decisión del jurado al considerar que no tenía el nivel.

Para la gran final de ‘Bailando con las estrellas’, los cuatro finalistas han tenido que enfrentarse a tres coreografías diferentes. La primera de ellas elegida por el jurado entre todos los bailes que han hecho a lo largo de las doce semanas anteriores. Athenea y Bruno Vila se han enfrentado a un tango internacional mientras que Adrián Lastra y María Isabel hacían un tango argentino.

María Isabel y Adrián Lastra, los favoritos del jurado

Tras esa primera ronda, el jurado otorgaba sus puntos con Blanca Li desde París al tener un compromiso profesional allí. La pareja ganadora de esa primera ronda para el jurado era la formada por María Isabel y Luis con 48 puntos frente a los 46 que tenían Adrián Lastra y Sara, los 43 de Athenea y Sergi y Bruno Vila y Marta que se quedaban descolgados con 29 puntos.

En la segunda ronda, los finalistas sorprendían al jurado formado por Boris Izaguirre, Julia Gómez Cora, Blanca Li, Gorka Márquez y Antonia Dell’Atte con un baile de exhibición elaborado por los maestros bailarines. Athenea le dedicaba el baile al duelo tras la pérdida de su padre y Adrián Lastra sorprendía con un baile lleno de acrobacias en cuerdas. Por su lado, María Isabel apostaba por una propuesta muy andaluza que no convencía al jurado. Finalmente, Bruno Vila y Marta optaban por presentar un baile dedicado al universo Harry Potter con el que se emocionaban y conseguían su mejor coreografía.

En esta segunda ronda, Adrián Lastra era el favorito para el jurado de ‘Bailando con las estrellas’ con 49 puntos frente a los 47 de Athenea Pérez, los 45 de María Isabel y los 31 de Bruno Vila. Así, sumando los puntos de las dos rondas la clasificación era la siguiente: Adrián Lastra y Sara (95 puntos), María Isabel y Luis (93 puntos), Athenea Pérez y Sergi (90 puntos) y Bruno Vila y Marta (60 puntos).

Adrián Lastra, el ganador para el jurado

Después del baile de Valeria Mazza junto a los bailarines del programa llegaba la tercera ronda en la que los cuatro finalistas volvían a bailar una de las coreografías que ya habían hecho elegida por ellos. Athenea y Sergi recuperaban el Cha-cha-cha, Adrián Lastra y Sara optaban por un vals, María Isabel y Luis la rumba-bolero y Bruno Vila y Marta el foxtrot.

En esta tercera ronda, los jueces le daban pleno de dieces tanto a Adrián Lastra como a María Isabel que acumulaban 50 puntos frente a los 46 de Athenea y los 34 de Bruno. Con ello, el ranking según el jurado era el siguiente:

Adrián y Sara – 145 puntos María Isabel y Luis – 143 puntos Athenea y Sergi – 136 puntos Bruno Vila y Marta – 94 puntos

María Isabel gana ‘Bailando con las estrellas’ y Bruno Vila queda tercero

Pero la decisión final estaba en manos de la audiencia, cuyos votos podrían volver a dar un vuelco a todo como ha pasado en toda la edición. Una vez sumados los votos del público se conocía el ranking final con Athenea Pérez y Sergi Pedrós en cuarta posición, Bruno Vila y Marta Blanco en tercera posición. Y finalmente, gracias a los votos del público, María Isabel se alzaba con la victoria de ‘Bailando con las estrellas’ dejando a Adrián Lastra en segundo lugar.

Así quedan la cuarta y tercera posición de la edición 👏🏻



🪩 #BailandoConLasEstrellasFinal

🔵 https://t.co/72MElZhqea pic.twitter.com/AaeY2tASYd — Bailando con las estrellas (@bailandoest) April 13, 2024

«Os juro por mi hija que no pensé que me lo fuese a llevar yo, se lo he dicho a Adri porque se lo merece muchísimo al igual que todos mis compañeros», aseveraba la andaluza que vuelve a ganar un concurso de televisión 20 años después de llevarse la victoria en Eurovisión Junior con su «Antes muerta que sencilla» tal y como recordaba Jesús Vázquez. Cabe decir que María Isabel como ganadora del concurso se ha llevado un premio simbólico pues en este concurso no hay premio económico para ninguna ONG como es habitual.