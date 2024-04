Elena Tablada, sin miramientos por cómo se deslengua de Javier Ungría en su peor semana

Elena Tablada se sentó en ‘De Viernes’ y, además de hablar de su antigua relación con David Bisbal, también hizo lo propio sobre Javier Ungría, con quien igualmente tiene una hija en común por la que están litigando en los tribunales por la custodia compartida.

«De repente me entero por la prensa de que va a ir a la isla, pues no se puede pedir una custodia compartida y desaparecer a una isla de los famosos sin ser famoso», dijo la exconcursante de ‘Bailando con las Estrellas’. El juicio en el que se dirimirá tendrá lugar el próximo 25 de abril con Ungría en ‘Supervivientes’… o no, pues está nominado esta semana y podría ser el expulsado el jueves.

Al hilo, Elena Tablada confirmó en ‘De Viernes’ que le puso un detective a Javier Ungría y explicó el motivo real por el que tomó esa decisión que, cuando trascendió en su momento, generó polémica: «Le puse un detective, fue un consejo de mi abogado. Y no porque sospechara de terceras personas, sino porque me está pidiendo la custodia compartida de mi hija y quiero saber qué tipo de vida lleva».

Además, la modelo cubana explicó por qué se separaron con revelaciones un tanto crueles: «Cuando una pareja crece a diferente velocidad y los valores y principios son tan diferentes, al final te vas haciendo islas individuales y ahí es cuando se tiene que romper la relación».

Tan crueles como desvelar ahora que no se quería casar con Javier Ungría realmente. «Yo había pasado una relación y una separación (con David Bisbal) y tenía a mi hija con diez años criadísima. Estaba en un momento muy bueno y yo no quería casarme, pero me pidió matrimonio con un anillo y tal y cual y yo para mi misma dije: ‘esto es una señal que te está mandando Dios para que te centres y otra oportunidad de formar otra familia’. Entonces de vas autoconvenciendo de que es una señal que la vida te da para una segunda oportunidad», justificó Elena Tablada.

Sin embargo, las cosas no marcharon como ella esperaba y menos aún cuando se convirtieron en padres. Es ahí cuando Tablada verbalizó otro titular demoledor contra Javier Ungría. «No todo el mundo está preparado para ser padre. Le vino grande ser padre y padrastro más», sentenció sin miramientos. Por ello, clamó bien alto en ‘De Viernes’ que «tengo que agradecer que se rompiera esa relación».