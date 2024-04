El despiadado ataque de Borrego a Ángel Cristo en ‘SV’ que provoca esta reacción de su pareja

El regreso de Carmen Borrego tras su periplo por ‘Supervivientes 2024‘ no ha dejado títere con cabeza. Además de hacer frente a la demoledora exclusiva de su hijo, la exconcursante ha repasado su concurso y, por ende, ha tenido que volver a recordar sus enfrentamientos más sonados. Precisamente sus encontronazos con Ángel Cristo le han valido la animadversión de Ana, la pareja de éste, con quien ha vivido un momento de alta tensión en plató.

El primero en cerciorarse de esa tensión ha sido Jorge Javier. El presentador ha subrayado: «Me llama mucho la atención que la novia de Ángel Cristo ni te mira. ¿Estás bien? Te veo como una esfinge mirándola de lado». Por su parte, Carmen Borrego ha echado más leña al fuego al asegurar: «Yo tampoco la voy a mirar. No, no me apetece. Ya tengo bastante esta noche». «Bastante ha pasado», ha apuntillado Zayra en plató, quien ha asegurado que Carmen se ha acercado en numerosas ocasiones a Ángel sin lograr un acercamiento real.

«Ángel Cristo la ha intentado hundir muchas veces y ella seguía. Hay un límite y creo que ella no se lo merece porque Carmen nos ha ayudado a todos estando ella muy mal», ha asegurado la hija de Guti. «Conmigo no, que se lo hagan con otro», ha vuelto a advertir Carmen Borrego.

A pesar de mostrarse reticente a hablar, la menor del clan Campos no ha dudado en condenar el paso de Ángel Cristo por los Cayos Cochinos y ha hecho un retrato fulminante de él: «El único tipo de personaje que creo que nos podríamos ahorrar son las malas personas. En este caso ahí hay uno que es bastante mala persona. Yo ya pedí perdón desde allí por cómo le califiqué (psicópata) y no voy a volver a nombrar la palabra. Para mí ha sido una mala experiencia convivir con él y ha sido conocer a una malísima persona, que se llama Ángel Cristo». Frente a este ataque, la pareja de Ana ha despreciado a la exconcursante al ni siquiera mirarla y no entrar al trapo. Ya lo dice el dicho, no hay mejor desprecio que no hacer aprecio.

Precisamente a la pareja de Ángel también le ha atacado sin reparos pero sin que ésta se pronunciase ni entrara a su juego. «Dos que se juntan son iguales. No tengo el placer de conocerla, ni quiero conocerla. Lo tenían todo absolutamente premeditado. Ángel tenía perfectamente claro lo que tenía que decirme», ha sido el reproche de Carmen Borrego. Precisamente tras esto, el presentador ha tomado las riendas de la gala y desviado el tenso momento que se estaba viviendo en plató.