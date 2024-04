‘De Viernes’ se salta este veto en la entrevista a Terelu Campos y la pone en un aprieto

Mucho se habló en su momento sobre qué le parecía a Terelu Campos la relación de su hija, Alejandra Rubio, con Carlo Costanzia, y este viernes 5 de abril por fin la colaboradora se ha pronunciado al respecto. Terelu ha sido una de las invitadas en ‘De viernes‘ y no ha dudado en dar su opinión no solo sobre el noviazgo de su hija, sino también sobre la demoledora entrevista de su sobrino contra su hermana, Carmen Borrego.

Por el momento, la hija de María Teresa Campos no ha coincidido con su yerno, ya que ha evitado encontrarse con él en su viaje a Málaga durante las vacaciones de Semana Santa. Apenas unas horas antes de que su madre se sentase en el plató de ‘¡De viernes!’, Alejandra Rubio se mostró bastante molesta con esta entrevista. Así lo reconocía en el programa ‘Así es la vida’, donde colabora.

«Ya te digo que de eso no porque yo no voy a permitir que nadie hable de mi vida, o sea que no«, advertía Alejandra Rubio tras escuchar en boca de César Muñoz que su madre iba a hablar de su relación con Carlo Costanzia durante la entrevista en ‘De Viernes’. Después, Alejandra aseguró que su madre había puesto por contrato que no se hablara de ella ni de su relación ni nada. « Ella ha puesto por contrato que no va a hablar de mí ni de nada que tenga que ver con mi vida«, añadía.

‘De Viernes’ no hace caso al veto de Alejandra

Sin embargo, ‘De Viernes’ si que quiso preguntarle a Terelu Campos por la relación de su hija Alejandra con Carlo Costanzia. Y la que fuera presentadora de ‘Sálvame’ no tuvo ningún problema en decir que no iba a mojarse en ese tema. «No me pronuncio sobre mi hija, su vida no me pertenece», comenzaba diciendo la actual colaboradora de TVE.

Además, quiso dejar claro que respeta en todo momento las decisiones de la joven: «Que yo sea su madre, que haya tenido un embarazo y que le haya criado, no me da derecho a hablar de su vida, más cuando ella no lo hace. De la misma manera que nunca lo he hecho sobre mi sobrino hasta que él ha decidido abrir la veda, si algún día mi hija hace algo…».

Terelu Campos contesta a Alessandro Lequio

«No me he pronunciado públicamente ni privadamente, por si luego hay rumores. Solo voy a decir que benditos 24 años, mi vida», ha añadido la periodista, visiblemente emocionada de ver a su hija tan feliz. Más seria se ponía al escuchar las acusaciones de Alessandro Lequio sobre su hija.

Sin dar crédito a lo que el italiano soltó en ‘Vamos a ver’, Terelu Campos prefirió tirar de ironía, reconociendo que a su hija lo que diga el colaborador «le quita el sueño incluso». «Creo que Alejandra le contesta cada día, así que no tengo nada que decirle. Solo una cosa, no te preocupes por mí», decía mirando a cámara en el plató de ‘De Viernes’ y mostrando, una vez más, su apoyo incondicional a su hija.