Carla Antonelli se lanza a definir de tal modo a Sonia Ferrer tras su «transfobia» en Mediaset

Carla Antonelli se ha pronunciado ante el monumental encontronazo de Sonia Ferrer y Amor Romeira sobre la transexualidad en ‘En boca de todos’ este pasado lunes. El programa de Cuatro organizó un careo entre ambas después de que la canaria acusara a la colaboradora y presentadora de ser culpable, en parte, de la transfobia que ha recibido en este 2024.

Y todo por un comentario que Ferrer hizo hace unas semanas en ese mismo espacio de Mediaset. En mitad de un debate sobre la mujeres trans, Sonia dijo que «quizá lo que falla es el concepto que cada una tenga de ser mujer» y le preguntó a Romeira qué era para ella ser mujer. Pues bien, esa disputa entre ellas tuvo un nuevo capítulo este lunes, que acabó en un enfrentamiento de órdago por los menores trans.

«¿Y tú no crees que antes de pasar por hormonaciones a menores, por mutilación del cuerpo, no crees que todos los niños deberían pasar por esa prevención psicológica?», llegó a plantear Sonia Ferrer, lo que hizo saltar a Amor Romeira, absolutamente escandalizada por esa pregunta. «¿Pero por qué tienes que decir mutilación del cuerpo cuando es una reasignación de sexo?», le reprobó. «Tú te has aumentado el pecho y nadie te dice que te has hecho un desgarro muscular en las mamas. Tienes que empezar a tratar con respeto a las personas transexuales. Aprende a respetar Sonia Ferrer», le espetó la canaria.

«Yo te tenía muchísima admiración y cuando era pequeña te veía y me sentía identificada conmigo. Sin embargo, ahora que soy adulta, no quiero ser como tú», le soltó sin remilgos Romeira a Ferrer, a la que, por cierto, no le sentó nada bien esta encerrona por parte de ‘En boca de todos’. «Cuando determinas que las mujeres trans no son mujeres, ejerces una violencia contra el colectivo y contra mí personalmente», añadió Amor sin cortapisas.

Pues bien, ese choque de trenes se ha viralizado en redes sociales, donde Sonia Ferrer está sufriendo una campaña de «odio» como ella misma ha denunciado, siendo tachada de «tránsfoba». Y, entre las múltiples reacciones que ha generado este episodio, se encuentra la de Carla Antonelli, que ha reaccionado mostrando todo su apoyo a Amor y reprobando las declaraciones de Sonia.

«Tres veces BRAVA: Ayer @AmorRomeira aterrizó de golpe y porrazo la transfobia de Sonia Ferrer, semanas y meses escupiendo odio esta señora que ha hecho de su vida una causa contra las mujeres trans, faltona y creída. Porque tiene enjundia la cosa, de que diga que las personas trans nos “mutilamos” cuando ella es la reina de las cirugías. Consejos vendo que para mí no tengo. Muy bien Amor», ha escrito Carla Antonelli en su cuenta de ‘X’.