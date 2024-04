Bárbara Rey corta el directo de ‘Supervivientes’ con este increíble mensaje a Ángel Cristo

Bárbara Rey se ha convertido sin quererlo en una de las protagonistas de ‘Supervivientes‘. La madre de Ángel Cristo ha irrumpido en plató a través de un mensaje que le ha hecho llegar a Alexia Rivas. Tal y como ha informado la periodista, Bárbara Rey ha hecho una campaña en favor de su hijo en el concurso.

De hecho, Bárbara Rey ha asegurado que le encantaría que su hijo ganara la actual edición de ‘Supervivientes’. «Es un mensaje precioso y que la honra mucho, es sorprendente», ha compartido Alexia Rivas antes de dar a conocer el contenido de ese mensaje. Acto seguido, la colaboradora ha leído lo que ha compartido la madre de Ángel Cristo.

«Me alegra muchísimo como esta evolucionando mi hijo. Lo que haya dicho de mí y el dolor que me haya causado no tiene nada que ver con su concurso. Todo lo que deseo es lo mejor del mundo, moriré queriéndole. A él hay que juzgarle por cómo lo hacen los supervivientes y desde mi punto de vista cada día está mejor, me encantaría que ganara. Sñe que es difícil, pero todo es posible», han sido las palabras de la que fuese vedette.

«Creo que son las primeras declaraciones que hace Bárbara Rey, reales, a favor y en favor del concurso que está haciendo su hijo», ha remarcado Sandra Barneda. Las sorpresas han ido a más puesto que Carmen Borrego ha asegurado tener también un mensaje de la madre de Ángel Cristo. En este caso, Carmen Borrego ha asegurado: «Creo que él no está bien con lo que ha hecho por conversaciones que he tenido con él».