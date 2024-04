Avance semanal ‘La Promesa’: la ¿muerte? de Jimena y un nuevo personaje lo cambia todo

Los fans de ‘La Promesa’ vivieron el viernes un final de capítulo absolutamente frenético e inesperado con el suicidio de Jimena. Después de que saliera a la luz la noticia de su falso embarazo y de descubrir las fotos de Manuel y Jana en su viaje romántico a Galicia, la hija de los Duques de los Infantes no aguantó más.

Todo después de que el Duque de los Infantes descubriera la gran mentira de su hija y le amenazara con ingresarla en un convento de clausura. Jimena, completamente desesperada estalló contra sus padres por haberla usado como moneda de cambio y por haberla tenido oprimida durante tantos años. Pero tampoco dudó en enfrentarse a los Luján y especialmente contra su marido por los continuos desplantes que le ha dado.

Cansada de todo, Jimena terminaba por tirarse por la balaustrada del Palacio justo después de decir que «no me merecéis». Un suicidio que sin duda deja en shock a todos los presentes en ‘La Promesa’ y con el que ahora queda la duda de que pasará con Jimena y si morirá o sobrevivirá a la caída.

Descubre cómo van a desarrollarse las principales tramas de la ficción diaria de TVE en los capítulos del 341 al 345 que La 1 ofrecerá del lunes 22 al viernes 26 de abril a las 17:30 horas:

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 341 del lunes 22 de abril

Tras la caída desde la balaustrada, el estado de Jimena es bastante grave aunque, afortunadamente, aún queda algo de esperanza. Sin embargo, conforme pasan las horas, la posibilidad de que sobreviva disminuye.

Tanto los señores, como el servicio están en shock por lo que ha ocurrido, lo que no quita para que desaparezcan los problemas que vienen arrastrando. Simona sigue preocupada por su hija y Lope no puede olvidar que el maletín con dinero es de Vera.

Asimismo, Pelayo pedirá explicaciones a Catalina por la suspensión de su boda. Tal y como le anunció a Salvador y a Pía, Rómulo ha hecho venir a un amigo suyo para desempeñar el puesto de mayordomo. Se trata de Ricardo Pellicer, un hombre estirado al que le gusta guardar las distancias.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 342 del martes 23 de abril

Manuel reprocha a Abel lo ocurrido con Jimena y este asume su parte de culpa, pero se defiende. Cruz, molesta por el naufragio del negocio de las mermeladas, pide explicaciones a Pelayo. Al mismo tiempo, la marquesa reclama como suyo el dinero de Vera.

Petra sigue desconfiando de la relación de Ayala con Margarita, pero este la neutraliza. Salvador está molesto con Rómulo por la llegada de Ricardo, mientras que Pía tiene más de un desencuentro con el nuevo mayordomo. Lope le dice a Vera que sabe que el maletín con el dinero es suyo y le pide explicaciones.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 343 del miércoles 24 de abril

La verdad sobre el dinero que Vera trajo a La Promesa se va descubriendo, pero Lope tiene su propia opinión sobre qué se debe hacer con esa pequeña fortuna. Manuel tomará una decisión determinante para el futuro de Abel.

Por su parte, el futuro de Virtudes, en cambio, nadie lo sabe, pero Simona y Candela tienen claro que no pueden quedarse de brazos cruzados viendo cómo la muchacha sufre. También sufre Martina, incapaz de torpedear la relación de Ayala con su madre. Martina tomará una decisión que puede ser fulminante para el fuego existente entre la pareja.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 344 del jueves 25 de abril

Curro y Martina tienen un fuerte encontronazo. Ante las amenazas de Lorenzo, Pelayo decide abandonar La Promesa. Lope insiste a Vera para que cuente la verdad sobre el maletín del dinero y esta habla con Salvador, que la apoya.

Simona decide ir a hablar con su hijo y Virtudes le hace prometer que no lo hará. Pía y Ricardo Pellicer no terminan de entenderse a pesar de los deseos de Rómulo. Cruz comprueba que el acercamiento entre Ayala y Margarita es real y arremete contra Petra, que está muy sensible recordando a su hijo… y su reacción es impredecible.

Avance del capítulo 345 del viernes 26 de abril

A Pelayo se le descubren nuevas mentiras. Una de ellas llevará a Catalina a enfrentarse con un miembro de la familia. Enfrentados volverán a estar Manuel y Cruz, cuando él les deje claro a sus padres cuáles son sus intenciones a partir de ahora. La incomodidad se ha instalado entre Jana y Manuel.

La llegada de un nuevo personaje, una vieja conocida de los Luján, lo cambiará todo para el heredero. Lope ha cambiado su actitud respecto a Vera. Salvador se ha dado cuenta y dará un toque de atención al cocinero. María Fernández tapa como puede su malestar desde que recibió aquella carta. Sin embargo, no será ella quien revele a todo el mundo el contenido de la misiva.