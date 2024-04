El creador de ‘La Promesa’ confirma el sorpresivo final de uno de sus protagonistas principales

Los espectadores de ‘La Promesa’ asistieron este viernes a un final de capítulo vibrante y estremecedor con el suicidio de Jimena, el personaje que encarna la actriz Paula Losada. Una escena desgarradora, pero interpretativamente brillante y apoteósica. Desde entonces, las elucubraciones no dejan de sucederse respecto a su futuro. ¿Morirá o sobrevivirá a la caída? Esa es la cuestión.

Hay división de teorías en ese sentido, pero el propio creador de la serie de TVE, Josep Cister, ha arrojado luz y ha disipado todas las dudas con su publicación horas después de la emisión del trágico episodio. Un post de despedida hacia la intérprete que vendría a confirmar que, con esa precipitación al vacío, se despide el personaje para siempre. Sin duda, una gran pérdida para ‘La Promesa’.

«Hay gente con la que te toca la lotería. Con Paula Losada nos tocó El Gordo. Talentosa, trabajadora, gran compañera y mejor persona. Jimena De Los Infantes no era un personaje fácil, pero ella lo entendió. La recuerdo en los primeros ensayos nerviosa y perdida sin saber muy bien si lo que hacía estaba o no estaba bien. Poco tardamos en encontrar a Jimena y cuando lo hicimos Paula no hizo más que volar y volar hasta llegar a hacer cosas espectaculares. Paula, te quiero mucho y espero volver a currar contigo muy pronto. Gracias por todo», ha escrito el ideólogo de ‘La Promesa’.

Por sus palabras, parece no haber ninguna duda de que Jimena morirá y desaparecerá definitivamente de la ficción a pesar de ser uno de los personajes principales. Además, Paula Losada también ha publicado un ‘storie’ en su cuenta oficial de Instagram en el que se despide de los seguidores de ‘La Promesa’, agradeciendo el cariño inmenso que ha recibido del público y ensalzando al equipo que hace posible este exitoso serial.

«Doy las gracias a todo el equipo por tener tanta paciencia, a los guionistas por escribirle un final tan necesario, su liberación a tanta locura. Gracias a todos y cada uno de los departamentos, gracias por sumar en todo y cuidar del set con tanto cariño. Y a mis compis, siempre gracias. Os echaré de menos», ha compartido. De modo que se confirma el fin definitivo de Jimena de los Infantes en ‘La Promesa’.