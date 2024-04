Avance ‘Pecado original’, capítulo jueves 18 de abril con el plan para acabar con Sahika

‘Pecado original‘, la serie turca de Antena 3 estrena este jueves, 18 de abril su siguiente nuevo capítulo en su horario habitual, a partir de las 16:50 horas. Respecto a las tramas de esta semana, Yildiz se ha despertado de su pesadilla después del incendio provocado por Cansu, y todo vuelve a ser como antes.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado original’, Çagatay tomaba la determinación de llevar a Halitcan con Yildiz. Una decisión que no sentaba nada bien a Cansu, que histérica protagonizaba una fuerte discusión con su marido. Así que decide cambiar de estrategia y planea acabar con Yildiz, con la idea de que la única forma de no perder a su marido y su vida actual es matar a Yildiz.

Para ello, le tendió una trampa a Yildiz, y ambas montan en el coche con la excusa de ir a la escuela de Halitcan. Pero la verdadera intención de Cansu era otra, y la amenaza con alejarse de su familia si no quiere morir en la carretera. Cuando pierde el control del coche acaban cayendo por un acantilado. Pero después se descubría que en realidad todo había sido una pesadilla de Yildiz, que recupera el conocimiento cuando los bomberos entran en la mansión incendiada para rescatarles.

Después de despertar de su fatal sueño, Yildiz le confesó a su marido el sueño que tuvo a consecuencia del humo que inhalaron. Por suerte, todo volvía a la normalidad y Yildiz y Çagatay celebraron que se encuentran a salvo en casa junto a su familia.

¿Qué va suceder en el nuevo episodio de ‘Pecado original’ que Antena 3 ofrecerá el jueves, 18 de abril de 2024 desde las 16:50 hasta las 18 horas justo tras ‘Sueños de libertad‘?

‘Pecado original’ – Capítulo del jueves, 18 de abril

Hasan y Ender planean acabar con Sahika en ‘Pecado original’

En el próximo capítulo de ‘Pecado original’, Cansu está desesperada tras ver que su plan de incendiar la mansión de Hasan Ali no ha funcionado, y sigue merodeando por la casa a escondidas. Mientras que Sedai informa a Hasan de que el incendio en su casa ha sido provocado.

Sahika sigue muy insistente con tener un bebé y Hasan Ali no aguanta más. Quiere librarse de ella a toda costa y Ender le ofrece su ayuda. El empresario acepta sin dudarlo y con la ayuda de Ender trazan un plan para lograr deshacerse de Sahika.

Además, Hasan se moviliza para no perder a su hijo ahora que le ha recuperado. Por ello, el empresario intercede para conseguir que no compren la empresa de Çagatay y así mantenerle a su lado, y logra que fracase su acuerdo para venderla y no pueda embarcarse en otros nuevos proyectos. Pero Çagatay está convencido de que alguien ha saboteado su negocio.

Çagatay en ‘Pecado original’

Por otra parte, saltan todas las alarmas con el estado de Yildiz. La joven Yilmaz se empieza a encontrar mal durante una cena y todos en la mansión sospechan que puede estar embarazada.