Avance ‘Pecado original’, capítulo del viernes 12 de abril: Cansu se cobra así la venganza

‘Pecado original‘, la serie turca de Antena 3 emite este viernes 12 de abril su siguiente capítulo en su horario habitual, a partir de las 16:45 horas. La ficción otomana ha vivido esta semana la muerte inesperada de Mamut a manos de Sahika, así como la ruptura de Yildiz con Çagatay tras su pillada con Cansu.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado original’, el plan de Çagatay para desenmascarar a Cansu se vio truncado cuando su mujer le fue a buscar al hotel, y al irrumpir por sorpresa en la habitación se encontraba a Cansu y Çagatay desnudos en la cama. Yildiz decide abandonar la casa donde viven y se negaba a reconciliarse pese a los intentos de Çagatay por explicarle toda la verdad.

Mientras que el matrimonio de Çagatay y Yildiz atravesaba su mayor crisis, Hasan Ali está muy enfadado con el comportamiento de Cansu y sus mentiras y la expulsa definitivamente de su mansión.

Adelántate aquí a todo lo que va a ocurrir en el nuevo episodio de ‘Pecado original’ que Antena 3 ofrecerá este viernes, 12 de abril de 2024 desde las 16:45 hasta las 18 horas:

‘Pecado original’ – Capítulo del viernes 12 de abril

En el siguiente capítulo de ‘Pecado original’, Yildiz se va a vivir a casa de Hasan, ya que que a pesar de que Çagatay le perjura que Cansu es una psicópata y que él no ha hecho nada, Yildiz no puede perdonarle, y no quiere reconciliarse con su marido.

Yildiz en ‘Pecado original’.

Mientras que Hasan Ali intenta reconciliar a Yildiz y Çagatay, Sahika interviene en un esfuerzo por reconciliar a los dos para consolidar así su posición como esposa de Hasan Ali, por ello acude a la habitación de Yildiz para tratar de convencerla. También, Sahika está constantemente mencionando la idea de tener un hijo con Hasan.

Entre toda esta crisis, Yildiz visita a Cansu y asegura que siente lástima de ella. Además, en su cara a cara la advierte para que se mantenga alejada de ellos. Cansu responde que Ender y Sahika la contrataron para romper su matrimonio.

Paralelamente, Cansu sigue completamente obsesionada con Çagatay. Quiere que todos se arrepientan de haberla dejado tirada tras conocer sus malas intenciones. Para ello, la joven empieza a enloquecer volviéndose muy peligrosa, y desde la habitación del hotel empieza a trazar un plan para cobrarse toda su venganza.