Avance ‘Pecado original’, capítulo del martes 2 de abril con el chantaje contra Hasan Ali

‘Pecado original‘, la serie turca de Antena 3 estrena el martes, 2 de abril su segundo capítulo de esta semana y en su horario habitual, a partir de las 16:45 horas. En cuanto a las tramas de esta semana, Hasan Ali va a verse completamente acorralado por Ender y Sahika, y tras obligarle a casarse, es víctima de un complot en plena boda que le llevará a devolverles sus acciones en la empresa.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado original’, Hasan Ali se veía amenazado por sus dos mayores enemigas. Y es que tras descubrirse que Sahika estaba realmente viva, y salir a la luz la grabación de su supuesto cadáver vertiéndolo al mar, el empresario va a ser víctima de un complot contra él para que Ender y Sahika recuperen su poder en la empresa.

Por ello, Ender le obligaba a Hasan a que se casen como única solución para que le transfiera también el 20% de sus acciones del Holding Kuyu. Y le amenaza con que si no accede le meterá en la cárcel. Por su lado, la relación entre Yildiz y Feride vivía un vuelco, y es que la joven Yilmaz va a pasar cada vez más tiempo con su suegra, e incluso conoce a su círculo de amigas. Pero su matrimonio va a seguir en peligro por el triángulo amoroso con Cansu.

¿Qué va suceder en el nuevo episodio de ‘Pecado original’ que Antena 3 ofrecerá el martes, 2 de abril de 2024 desde las 16:45 hasta las 18 horas?

‘Pecado original’ – Capítulo del martes 2 de abril

Sahika y Ender tienden una trampa a Hasan Ali en ‘Pecado original’.

En el próximo capítulo de ‘Pecado original’, después de que Ender le exigiera a Hasan Ali que se case con él, al empresario no le quedaba más remedio que aceptar. Ambos firman los papeles del matrimonio y, justo en ese momento, Ender entra por la puerta. Hasan se queda muy sorprendido al verla, pero todavía más cuando descubre que Sahika es quien se esconde tras el velo, a quienes muchos daban por muerta, pero ya no puede hacer nada pues habían firmado todos los papeles.



Hasan se ha casado engañado con Sahika y está desquiciado con su chantaje. El empresario se va a ver obligado a devolver sus acciones a Ender y Sahika, que vuelven a ser sus socias en el Kuyu Holding. A cambio de comprometerse a anular el matrimonio.



Mientras tanto, Cansu hace todo lo posible por fastidiar a Yildiz y causar problemas y conflictos continuamente en su matrimonio. Por ello, Cansu se va a colar en el dormitorio de Çagatay, aprovechando que Yildiz no está. Además, Cansu va a traicionar a quiénes la infiltraron en la mansión de Hasan, se harta de Ender y Sahika, va a seguir sus propios planes y quiere librarse de ellas.