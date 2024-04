Aurah y Rubén Torres, a punto de llegar a las manos, cruzan los límites en ‘Supervivientes’

La tensión en los Cayos Cochinos va cada vez en aumento. De hecho, los enfrentamientos en ‘Supervivientes‘ son una constante especialmente aquellos que tienen a Aurah Ruiz como protagonista. La joven encadena numerosas disputas, siendo la que le enfrenta a Rubén Torres una de las más tensas de la edición. Y es que los dos supervivientes han protagonizado imágenes que podrían llegar a comprometer su paso por el reality.

El conflicto entre ambos ha comenzado cuando Rubén apostaba por esperar para comer, mientras su compañera se encontraba visiblemente fatigada. «Cuando estoy mal he decidido comer tarde por todos ustedes y hoy estoy fatal y tengo que esperar. Vamos a hacer el arroz ya», ha pedido Aurah. Como respuesta, Rubén le ha contestado de muy malas formas: «Venga, ponte a hacer el arroz». «Sí, voy a hacer el arroz desmayada. Si fuera por mí lo hubiese hecho hace una hora», ha ironizado ella.

La guerra se ha recrudecido aún más cuando el joven le ha acusado a Aurah de tener «energía selectiva»: «Lo que he dicho siempre, energía selectiva. Esta mañana sí tenías para ir a por lapas». «Para que te las comieras tú porque yo no quiero mi niño», le ha arreado ella. Al ver que su compañero seguía insistiendo y que seguía criticando su vaguedad en ‘Supervivientes’, Aurah ha comenzado a encararse a Rubén mientras le soltaba: «¡No me toques el coño, tío, no me toques el coño ya!». «No me chilles, que no me chilles», le ha espetado él. Los dos se han acercado nariz con nariz y a punto han estado de pasar a mayores.

Moñeo entre Aurah y Torres



El bombero es demasiado cansino ya. Debería superarla #SVGala5 pic.twitter.com/gcfMyyPhvt — MOMC (@marioorlandomc) April 4, 2024

Este descomunal encontronazo por el que han estado a punto de llegar a las manos, ha provocado el estallido definitivo de Aurah. «Asqueroso, que eres un asqueroso, estúpido de mierda. Hijo de la gran puta. No me voy a arrepentir de ninguna palabra que te diga, ni una», ha clamado en mitad de la playa.

A posteriori, Rubén ha proseguido provocando a su compañera: «La energía selectiva de siempre». De igual manera, la canaria ha asegurado que la forma de Rubén de tratar a Claudia por sus dolencias es muy diferente al trato que tiene con ella. «Claudia está mala y siempre se preocupa diciendo «cómo estás» y a mí nada, a mi me tiene que decir que tengo energía selectiva», le ha reprochado.