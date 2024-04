Aurah cruza todo límite con Rubén Torres en ‘Supervivientes’ con esta dura amenaza

Aurah Ruiz y Rubén Torres se han convertido en enemigos irreconciliables durante su paso por ‘Supervivientes‘. Así han demostrado durante su participación en el ‘Puente de la concordia’ en el que ambos han participado para rendir cuentas pendientes tras sus últimos encontronazos. Aunque todo apuntaba a que los dos iban a saldar cuentas pendientes, los supervivientes han compartido un puente cargado de reproches, amenazas y golpes bajos que han sembrado la discordia, una vez más, en los Cayos Cochinos.

Nada más comenzar la prueba, Aurah Ruiz ha comenzado cargando contra Rubén: «Es una persona que no me gusta tanto interiormente como físicamente y lo primero que tengo que decir es que al sembrar la duda Nate mi familia que es lo que más quiero en este mundo, evidentemente es una persona feas porque no tienes ni motivo ni razones para decir eso». Por su parte, el joven le ha afeado sus palabras: «No recuerdo decirle fea porque no es una persona fea para nada… Para mí tiene unos principios y un respeto que no es el que tiene que tener una persona y conmigo lo falta mucho». De igual manera, el superviviente ha tildado a su compañera de persona que no tiene «ni modales ni respetos» por nadie.

Los reproches no se han acabado ahí, sino que los cangrejos han sido motivo de disputa. «Ni siquiera te has dignado a decir ¿quieres uno? Mario se ha comido uno o dos y Arkano y tú sí que coméis cangrejos. Hoy mismo ha sido, ¿me has invitado a comer cangrejos? ¿y ayer? Pues a eso me refiero», le ha afeado ella. Como defensa, Rubén le ha afeado no haberles ayudado: «No te los prohibí, dije que los que estaban cocinados ya los estábamos comiendo, pero no te los prohibí». «Solo Mario me ha preguntado una vez que si quería comer y le dijiste a Pedro que las personas que no cazan cangrejos no tienen derecho a comer», se ha defendido ella.

Aurah no ha cesado en sus ataques hacia Rubén: «Eres la vieja del visillo, de todo te quejas. Eres muy pesado, pareces un viejo… Eres un acaparador de la cocina, no quieres salir de ahí y hoy mismo nos sacaste de ahí a Pedro y a mí. Tienes un problema». Tras estas acusaciones, Laura Madrueño ha intervenido para hacerles hablar en el siguiente peldaño del adjetivo «chulo». «Para mí es un chulo, un prepotente, un creído y un engreído», le ha asestado. Para sorpresa de todos, Rubén ha reconocido: «Yo lo de chulo lo reconozco, me gusta la chulería y un poquito de chulo sí que es verdad que va conmigo. Lo de engreído y el resto de insultos que me dices, no estoy de acuerdo».

La durísima amenaza de Aurah a Rubén

De igual manera, Ruben le ha afeado: «Te has metido con mi familia, te lo recuerdo, conmigo, con mis parejas». Por su parte, Aurah se ha defendido llegándole incluso a amenazar: «Te has metido con mi familia, con mi marido y creando dudas muy feas. Y una vez que tú me toques a lo más que quiero yo que es a mi familia, voy a ir a por ti a muerte. Ni siquiera has dicho delante de una cámara que te lo inventaste… Me parece una falta de respeto y eso no te lo voy a perdonar ni en ‘Supervivientes’ ni en España».

Por si fuese poco, Aurah ha dado a conocer las actitud de Torres detrás de cámara: «Cada vez que me hablas y que la cámara me enfoca te me pones a reír y a agarrarte el paquete. Me parece una falta de respeto». El joven lo ha negado todo y, por tanto, la presentadora les ha pedido que cambiasen de término al siguiente, el de «energía selectiva».

Una oportunidad que Rubén ha aprovechado para echarle en cara su escasa participación: «Solo vas a buscar lapas y si tienes energía para ir a hablar con tus vecinos en la otra playa o meterte en la playa, tienes energía para sentarte en el fuego y alimentar el fuego mientras se cocina, pero para eso no tienes energía». «Tienes memoria selectiva», le ha reprendido Aurah mientras enumeraba todo lo que hacía por la convivencia. En la misma línea, Aurah ha vuelto a reprenderle su actitud a Rubén: «A la única a la que no respetas en esa playa es a mí… Es todo conmigo».

La decisión final de Aurah respecto a su relación con Rubén

Uno de los momentazos de su encuentro ha sido precisamente el final del puente en el que los dos debían escoger cómo terminar: si reconciliándose y dándose un abrazo o volviendo por donde habían venido. Precisamente esto es lo que ha hecho Aurah quien, sin mediar palabra con Rubén, se ha girado y ha vuelto al punto de inicio rechazando así frontalmente cualquier reconciliación con el joven. Por su parte, el superviviente apelaba a la reconciliación: «Yo por mi parte ya lo sabe ella desde el principio que, aunque tengamos nuestros roces, yo quiero tener una convivencia buena con ella».