Amaia Montero ve a su hermana Idoia en ‘MasterChef’ y reacciona con estos términos

Este lunes arrancó ‘MasterChef 12’ y algunos aspirantes tuvieron que quedarse a las puertas de esta nueva edición. Entre los 50 finalistas del casting de anónimos de este año, sorprendió un nombre relacionado con Amaia Montero. Su hermana, Idoia Montero, fue una de las finalistas, pero los jueces decidieron que no reunía las condiciones para convertirse en uno de los 16 concursantes oficiales.

Idoia Montero se presentó ante los jueces como estilista, pero no tardaría en revelar su identidad real, para sorpresa de los presentes. Cuando Samantha Vallejo-Nágera le preguntó por su experiencia vistiendo a famosos, la aspirante no se cortó. «He vestido a mi hermana Amaia», confesó Idoia.

Entonces, los jueces de ‘MasterChef’ se dieron cuenta. «¡¿Amaia Montero?!», exclamaron los tres al unísono, llegando a destacar el parecido físico entre la hermana y la cantante. «Una grande», llegó a decir Pepe Rodríguez. Sin embargo, su apellido y su relación con la exvocalista de La Oreja de Van Gogh no sirvieron para impresionar al jurado, que no dudó en juzgar su prueba final como la del resto.

La hermana de Amaia Montero no logró impresionar a los jueces de ‘MasterChef’

Después de que la aspirante se enfrentase al último paso que determinaría su entrada en el concurso, el jurado procedió a su valoración. Samantha destacó su mano para la cocina y le otorgó su voto para convertirse en concursante, al igual que el chef invitado Marcos Morán, que también le dio su ‘sí. Con dos votos positivos, la hermana de Amaia Montero solo necesitaba otro ‘sí’ para convertirse en una de los 16 concursantes.

Pepe Rodríguez y Idoia Montero en ‘Masterchef 12’

Sin embargo, ese ‘sí’ nunca llegó. «A mí me gustaría darte un sí, pero no voy a poder. Has abierto muchos caminos y ninguno te ha terminado de convencer. No he visto que quieras ser cocinera», sentenció Jordi Cruz, muy crítico con la prueba final de la aspirante a ‘Masterchef’. Entonces, Idoia insistió en cocinar era su verdadera pasión, y llegó a rogar a Pepe Rodríguez por su voto a favor.

«MasterChef cambia la vida. Lo decimos siempre. Pero creo que necesitas todavía un poco más de maduración», contestó Rodríguez después de un largo suspense, dejando claro que no le iba a dar el voto. «¿Volverás?», le preguntó el juez después de trasladar las malas noticias. «Me hubiera encantado entrar, pero el fracaso es no hacer nada. Por eso estoy contesta», explicó Montero.

Pero Idoia no es la primera hermana de una celebridad que prueba suerte en los fogones de ‘MasterChef’. En la última edición, Marta Alguersuari, hermana del expiloto de fórmula 1 Jaime Alguersuari, consiguió una plaza de concursante en el talent de cocina, y su hermano llegó a pasarse por la cocina de visita.

Así, Idoia Montero se une a los otros dos aspirantes descartados de esta edición que también gozaban de cierta popularidad en las redes. Lakvhir (Lakhocina) y Alberto Escarmiento también participaron en la prueba inicial emitida en La 1 este lunes y no consiguieron los votos necesarios del jurado para formar parte de esta edición.

Idoia: "Soy la hermana de Amaia Montero"



Pepe: Una grande, una grande



❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🫂🫂🫂🫂#MasterChef pic.twitter.com/oeNTdoGGHo — MasterChef (@MasterChef_es) April 1, 2024

El mensaje de apoyo de Amaia Montero a su hermana Idoia

Después de no pasar el casting final, Amaia Montero ha publicado un mensaje de apoyo a su hermana en su cuenta de Instagram. «‘El fracaso es no hacer nada’, querida hermana, y añado que el verdadero éxito es intentarlo una y otra vez y no rendirse», ha empezado escribiendo la artista.

«Nadie como tú lo sabe, lo sabemos bien. Y sí, ese ‘quiero ser’ es una bandera blanca. No creo en los buenos profesionales si no son buenas personas y tú eres una excepcional. Noah, amatxo, aitatxo y yo estamos muy orgullosos de ti. Que nadie te diga quién eres», ha rematado la cantante.