Susana Díaz sorprende dando el salto de ‘TardeAR’ a ‘La Sexta Xplica’ para atizar a Ayuso

Susana Díaz no se cortó al sentenciar a Isabel Díaz Ayuso este sábado en ‘La Sexta Xplica’. La colaboradora habitual de ‘TardeAR’ en Telecinco saltó por un día a la competencia y acudió al programa presentado por José Yélamo para mojarse sobre la última polémica que ha salpicado a la presidenta de Madrid. En mitad de una tensa discusión con otro de los colaboradores, la política acabó cargando sin piedad contra la popular con un sonado ataque a su gestión.

Después de que la Fiscalía denunciase a su pareja por defraudar 350.000 euros, Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en el tema central de muchos programas. ‘La Sexta Xplica’ analizaba el caso este sábado. «Ayuso ha sido la reina de la bronca y ha chapoteado en el enfrentamiento y el lodazal en estos cinco años», comenzó señalando la ex presidenta de la Junta de Andalucía.

Susana Díaz dicta sentencia a Isabel Díaz Ayuso: «La reina de la bronca»

Susana Díaz no dudó en cargar contra la presidenta de Madrid. «Le ha pedido explicaciones a todo el mundo, y ahora se le acumula el trabajo», señaló la socialista, muy crítica con Ayuso. «Las comisiones del hermano, los 4000 fallecidos en las residencias de Madrid y ahora esto último…», continuó enumerando la colaboradora de ‘TardeAR’.

Y aunque algunos de los presentes intentó romper una lanza a favor de la presidenta, la andaluza estaba decidida. «Con todos los golpes en el pecho que se dio pidiendo transparencia, y ha insultado a todo cristo y ahora nos encontramos en el lío en el que está. Y lo peor del lío: si ha dicho o no la verdad», sentenció Díaz. Ante esto, Jaime de los Santos, diputado del Partido Popular, no pudo contenerse más y salió en defensa de Ayuso.

«Para lodazal, el que ha planteado el señor Sánchez en el Congreso de los Diputados. No en la última semana, sino desde que es presidente del Gobierno», espetó el colaborador de ‘La Sexta Xplica’. «Si ahora a los políticos también se nos va a exigir que antes de acostarnos con alguien le pidamos su declaración de la renta o su pasado penal, estamos rozando algo absurdamente impensable», continuó señalando Jaime.

«Algunos lo hicimos», contestó rápidamente la expresidenta de la Junta de Andalucía, que entonces hizo una sorprendente confesión. «Ahora que dice Ayuso que no tiene que saber con quién se acuesta, yo tuve que enseñar hasta la nómina de mi marido. Y reconocer a España que me había casado con un tieso», recordó la andaluza entre risas de sus compañeros.

«A mí me recuerda a Ana Mato y el Jaguar, que no sabía cómo había llegado al garaje de su casa», añadió la colaboradora habitual de Ana Rosa Quintana desde el programa de La Sexta. «No sé por qué, pero las del PP cuando están arriba del todo no se enteran de cómo le llegan los coches de alta gama», terminó sentenciando la ex presidenta de Andalucía.