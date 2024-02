Susana Díaz pone en su sitio a Xavier Sardá en ‘TardeAR’ y él deja su puesto en el programa

No hay día en que Xavier Sardá no tenga algún rifirrafe con alguno de sus compañeros de ‘TardeAR’. Si la semana pasada fue con Manuel Díaz ‘El Cordobés’, durante la tarde de este lunes 5 de enero ha sido con Susana Díaz con la que ha protagonizado un momento de lo más tenso.

Todo ocurría en el tramo final del programa, cuando los colaboradores de la primera mesa regresaban para hablar de diversos tipos de temas, como el sexo, uno de los más habituales. Ya desde el primer momento, Sardá se mostraba apático y visiblemente enfurecido. Al ser preguntado por este mosqueo, el catalán explicaba el motivo: «Llevamos dos horas esperando en una sala en la que ya se han acabado los bocadillos. Ahora, además de mis compañeras, tengo también a la psicóloga para hablar de sexo…».

Sin embargo, el colaborador no terminaba su frase, ya que la experta en esta materia le interrumpía abruptamente para lanzarle un demoledor dardo: «Sardá, con tus traumas a terapia, por favor. Es que de verdad…». «Voy a descansar un rato de todas», espetaba él, levantándose súbitamente de su asiento y procediendo a abandonar el plató.

Era en ese momento cuando Susana Díaz le paraba los pies, e incluso llegaba a dirigirse a Ana Rosa Quintana. «Esto está muy feo, Ana. Está muy feo todo esto. Él será un crack del periodismo, de la televisión, el que más sabe, pero en esta mesa eres uno más igual que nosotras», le reprochaba la expresidenta de la Junta de Andalucía.

El tremendo rapapolvo de Susana Díaz a Xavier Sardá

Sardá se paraba a escuchar este ‘tirón de orejas’, pero lo hacía desde la grada del público. Sin embargo, lejos de quedarse ahí, Susana Díaz continuaba indignada: «Le aguantamos los chistes malos en la sala, en maquillaje también, y ahora se queja porque viene esta señora a hablar de sexo… Oye, que a mí tampoco me gusta hablar de sexo, pero aquí eres uno más igual que todas nosotras. ¡Es que esto no puede ser!».

Ana Rosa le imploró al colaborador hasta en un par de ocasiones que regresara a su puesto en la mesa. «Lo que pasa es que a Sardá de vez en cuando hay que mimarlo, hay que darle cariño», aseguraba la presentadora. Una afirmación que cabreaba todavía más a la política socialista: «¡Es que es el malcriado de la mesa!».

Por su parte, la psicóloga del programa echaba más leña al fuego, reprochándole también su actitud: «¡Que no te quejes, que dejes de llamar la atención!». Tras lo cual solicitaba poder seguir su sección con normalidad. Sin embargo, lejos de hacer caso a sus compañeras, el catalán volvía a mostrarse muy incómodo con los temas a tratar: «Hablamos de Eurovisión, de una comunidad de vecinos, hacemos conexiones… No me quejo de los temas, ¡lo que digo es que no sé qué puñetas hago yo aquí!», sentenciaba.