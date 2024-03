Cristina Pardo no le consiente a Tamara Falcó lo que desliza de Ayuso: «Entiéndelo»

La tertulia política de ‘El Hormiguero’ ha tenido este jueves un encontronazo entre dos colaboradoras. El supuesto fraude fiscal del novio de Ayuso fue el tema central de la noche, y parece que Tamara Falcó y Cristina Pardo tenían opiniones muy diferentes. La periodista de La Sexta acabó llamando la atención a la hija de Isabel Preysler por lo que llegó a insinuar en el programa.

Una vez finalizada la entrevista con Miguel López-Alegría, dio comienzo la mesa de actualidad de ‘El Hormiguero’. Este jueves, el tema de la semana estaba claro, y Juan del Val y compañía no tardaron en opinar. «Creo que los ciudadanos legítimamente pueden pensar que Díaz Ayuso avala este tipo de conductas», comenzó señalando Pardo.

Más tarde, Pablo Motos preguntó a Tamara Falcó por su opinión, que como de costumbre, aún no había participado. «No se han aprobado las cuentas, vuelve Puigdemont… todo un desastre y estamos dando tiempo al novio de Ayuso… es que no lo entiendo», espetó la marquesa de Griñón, algo que no gustó demasiado a Cristina Pardo. «¡Pues entiéndelo Tamara!», espetó la presentadora.

Cristina Pardo se pone seria con Tamara Falcó

«No es que estemos comparando, es que son las noticias del día y la semana», señaló efusivamente la presentadora de ‘Más vale tarde’, que parecía molesta por el reproche de su compañera. «Creo que están consiguiendo que hablemos de este tema cuando realmente solo concierne al novio de Ayuso y Ayuso», explicó entonces Falcó, algo que puso incluso más nerviosa a la periodista.

«No, no, no, no», repitió Cristina Pardo muy decidida. «No sabemos lo que hay debajo, empezó concerniendo al novio de Ayuso, de momento ayer no dijo la verdad insisto, no sé si porque no tenía la información o porque no quiso decirla, y no sabemos cómo se ha pagado…», intentó explicar la comunicadora, que fue cortada repentinamente por Falcó.

«¡Exacto! no sabemos», exclamó la pareja de Iñigo Onieva, que no estaba dispuesta a abandonar su único argumento de la noche. Entonces, Juan del Val interrumpió la discusión de las colaboradoras para calmar el ambiente. «Tamara, esto que tú dices de ‘están consiguiendo’… este es el problema de meternos permanentemente en un bando, esto puede ser una cortina de humo o no, pero a mí no me sacan facturas falsas», sentenció el colaborador.

Entonces, el también guionista del programa aprovechó para lanzar un sutil recado a su compañera de tertulia. «Lo que no se puede estar haciendo es permanentemente como a mí Ayuso me cae mejor que Sánchez, no estoy diciendo que esto lo hagas tú, todo lo que haga Ayuso mal o alguien relacionado con ella es que es por culpa de que se han metido con ella», apuntó del Val.