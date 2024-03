‘Supervivientes’ comunica esta sorprendente decisión sobre Zayra Gutiérrez y su futuro

Desde el pasado lunes, Zayra Gutiérrez mantiene en vilo a los espectadores de ‘Supervivientes 2024‘ con motivo de su posible abandono. La hija de Guti sorprendió a todos sus compañeros al sufrir un terrible dolor en la espalda tras disputar la prueba propuesta durante el debate dominical. De hecho, la todavía concursante pidió abandonar en numerosas ocasiones y hasta tuvo que intervenir el equipo médico.

Desde entonces, la organización ha mantenido a la joven evacuada a la espera de que se confirmaran los resultados médicos definitivos. Algo que presumiblemente se iba a saber este jueves. Sin embargo, contra todo pronóstico, Jorge Javier ha indicado que la espera para la joven aún no ha llegado a su fin. Durante la segunda gala, el reality tenía previsto confirmarle su continuidad o no. Finalmente y tras la deliberación médica, Zayra continuará en el programa completamente aislada a la espera de esos informes finales. Determinación sorprendente para muchos porque se esperaba su salida ante ese delicado estado.

Un anuncio que le ha hecho llegar el propio Jorge Javier Vázquez pasada la medianoche. «La concursante Zayra presenta un cuadro de dolor lumbar, agudo e intenso que ha motivado su traslado fuera de la playa para su estudio, tratamiento y observación médica. Está pendiente del resultado de las pruebas efectuadas por lo que seguirá de momento bajo tratamiento y supervisión médica«, han sido las palabras del presentador.

Lejos de quedarse ahí, el conductor de ‘Supervivientes’ ha proseguido diciendo: «Pero Zayra, tengo una buena noticia para ti: no nominas ni puedes estar nominada». «No me digas que no te alegra tía», ha exclamado Jorge ante la actitud pasiva de Zayra Gutiérrez. «Jorge, ahora mismo tengo un dolor de espalda que es que me da igual todo. Te lo juro», le ha respondido ella, quien se mostraba especialmente abatida.

«Prefiero mi salud»: El claro pronunciamiento de Zayra

Por último, y antes de cortar la conexión, Jorge Javier le ha dedicado unas emotivas palabras a la concursante para insuflarle ánimos: «Zayra, ojalá en breve pueda conectar contigo, podamos reírnos, podamos saltar y podamos pasárnoslo bien». «Y si no, nos reímos en plató que no pasa nada. Prefiero mi salud«, ha replicado ella, dejando claro que su cabeza ya está en España.

Con la intención de zanjar el tema, Vázquez ha hecho la siguiente puntualización: «Zayra, para nosotros la salud es importante. Es importantísimo que todos estéis pletóricos de salud para concursar porque el concurso es durísimo, pero me encantaría que todos pudiéramos gozar de Zayra en ‘Supervivientes 2024′».