El encontronazo de Jorge Javier y Finito de Córdoba en ‘Supervivientes’: «Pido respeto»

Uno de los momentos más sonados de la segunda gala de ‘Supervivientes 2024‘ se ha vivido en plató. Allí, Jorge Javier ha coincidido con Finito de Córdoba, la pareja de Arantxa del Sol que ejerce de defensor. Precisamente en una de sus últimas intervenciones, el presentador ha aprovechado la ocasión para echarle en cara su profesión como torero.

Todo ha comenzado cuando el matador de toros ha asegurado echar en falta a su mujer. «Si alguna virtud por encima de las muchas que tiene mi mujer que a día de hoy y después de llevar 24 años con ella», ha comenzado diciendo, mientras que el presentador le ha soltado: «¿y no os cansáis?». «No, además ya la echo en falta y no sólo eso, la echo de menos. No me podía imaginar porque hasta ahora el que se había marchado era yo. Es increíble el vacío», ha reconocido él.

En esa línea, Jorge Javier le ha preguntado si lloraba. Ante ello, el torero ha reconocido haber llorado por la ausencia de su mujer. «Escucha una cosa, dices tú «los toreros lloramos»… Pues anda que los toros«, le ha atizado el presentador sin cortarse ni un pelo. Lejos de quedarse callado, Jorge ha insistido. «¿Sabes lo que pasa Finito? Estoy muy contento Finito de que estés aquí con nosotros porque así no matas toros«. Una afirmación que no le ha sentado nada bien al marido de Arantxa: «Perdóname, eso es otro debate».

«Sí, que no es el foro», ha apuntillado Jorge Javier. Antes de zanjar el tema, el torero ha vuelto a pedir la palabra para apuntar: «Y permíteme un momento, ya que has puntualizado sobre mi profesión quiero hacer un pequeño matiz. Yo lo que pido es respeto. Yo debo, le brindo mi vida a este animal, el toro bravo porque él me lo ha dado todo en 35 años de profesional». Con la intención de quitarle hierro al asunto, Jorge Javier ha tomado la palabra para enfatizar: «Estamos conviviendo aquí eh». De igual manera, ha concluido su choque con Finito soltándole: «Si tú te encuentras solo en Córdoba sin Arantxa yo voy allí a cuidarte».